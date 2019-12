Retrouvez ci-dessous les résultats sportifs du week-end des 7 et 8 décembre 2019.

Football: 32èmes de finale de la coupe de France

La JS Saint Pierroise disputait dimanche à 15h30 les 32èmes de finale de la coupe de France face au club métropolitain de Thaon (Vosges) au stade Michel Volnay de St Pierre. A la mi-temps, la St Pierroise menait 1 à 0 (but d'Ali Djamali 36ème) et tenait sa victoire jusqu'à la 90ème minute où un penalty est accordé à l'ES Thaon qui revient ainsi au score. Après prolongations, le score est inchangé et c'est aux tirs au but (5 à 3) que la St Pierroise domine son adversaire pour s'offrir un tour supplémentaire en coupe de France.

Basketball: Finales de zone

Les finales de zone ont eu lieu samedi à Saint Denis, Champ Fleuri. La finale féminine programmée à 18h00 a vu la victoire de la Tamponnaise face au Golden Force de Mayotte 83 à 57. Côté masculin, on jouait à 20h30 et le COM s'est incliné face aux Rapides Eclairs de Mayotte sur le score de 61 à 65.

Handball: 12ème journée de D1

La 12ème journée du championnat de 1ère division a eu lieu ce week end.

Côté masculin, la Cressonnière continue sur sa lancée avec une 12ème victoire en autant de rencontres. St Pierre s'accroche à la seconde place 5 points derrière, tout comme Lasours 5 points derrière également mais 3ème à la différence de buts.

Lasours – BDN 31-23

HBCED – Chateau Morange 25-28

Tampon – Cambuston 31-21

St Pierre – JSB 37-25

Joinville – Saline 30-29

Cressonnière – Panonnaise 42-27

Côté féminin, la Tamponnaise poursuit sa route avec une 12ème victoire en 12 matches. Derrière, le Port et la JSB peinent à suivre la cadence avec respectivement 7 et 9 points de retard.

Tamponnaise – St Denis 29-19

BDN – Le Port nc

Chaudron – St Pierre 24-25

St Joseph – JSB 34-40

Cressonnière – Ste Marie nc

St Louis – Piton St Leu 24-25

Volleyball: 10ème journée de R1

La 10ème journée du championnat de Régionale 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin, le TGV reste seul en tête avec 10 victoires en autant de rencontres. Le SDOVB s'accroche à 4 points derrière, tandis que St Leu a déjà 9 points de retard.

St Pierre – St Leu 3-2

VB2CO – TGV 0-3

RCO – St Denis 0-3

Entre Deux – Aigles blancs 1-3

Bras Panon – SDOVB 0-3

Côté féminin, le TGV mène également les débats avec 10 victoires en 10 journées de championnats. Le SDOVB le talonne à 3 points seulement et St Denis reste à distance à 7 points.

Entre Deux – SDOVB 0-3

St André – St Denis 0-3

St Leu – St Pierre nc

VB2CO – Ste Marie 0-3

RCO – TGV 0-3

Course à pied: Foulées semi nocturnes de St Denis

L'association Handisport Club de St Denis organisait une course sur route de 10km samedi dans les rues de la ville, princialement dans les quartiers de la Petite Ile et du Bas de la Rivière. 82 coureurs étaient au départ. Luciano Darel l'emporte en 30'13 devant Fabien Dugain 30'59 et Julien Basquaise 31'18. Côté féminin, Laura Teysseyre s'impose en 40'47 devant Elise Bourdais 41'43 et Mireille Toussaint 42'15.

Course à pied: Foulées nocturnes de St Benoit

L'AC des Marsouins organisait une course sur route de 10km samedi à St Benoit avec moins d'une centaine de coureurs au départ. Jean Marie Cadet s'est imposé en 35'14 devant Didier Baret 35'23 et Florian Durque 35'47. Côté féminin, Kévine Maillot l'emporte en 48'07 devant Béatrice Barret 51'04 et Johvana Rangui 52'19.

Escalade: Championnat régional de Bloc et challenge benjamins

Ce dimanche se déroulaient le championnat regional de bloc jeunes et le challenge bloc benjamins au gymnase Noé PHALARIS de la Chaloupe Saint Leu. Ce sont donc une centaine de grimpeurs qui se sont retrouvés pour préparer les futures échéances. Pour le championnat régional qualificatif aux championnats de France, les vainqueurs par catégories sont: Oriane Bertone (7alouest, minime), Marius Payet Gaboriaud (Austral roc, minime), Candice Poullain (7alouest, cadette), Rudy Dauvillier (7alouest, cadet), Lola Guezille (est'kalade, junior) et Iliann Cherif (Austral roc, junior). Enfin, pour le challenge benjamins, Eva Lina Rymasz (Austral Roc) et Max Bertone (7alouest) se sont imposés.

VTT: 3 heures de Champ Fleuri

Le VCSD organisait une course d'endurance vtt en équipe ce dimanche à Champ Fleuri sur un circuit de 4,9km. Les équipes de 2 coureurs se relayaient obligatoirement à chaque tour pour tenter de parcourir la plus grande distance possible en l'espace de 3 heures. A ce jeu, Loic Alphonsine associé à Julien Chane Foc ont été les meilleurs, bouclant 15 tours en 3h05 devant Yannick Cornille et Anthony Céleste 3h12 puis la paire du CCSL Boyer / Técher en 3h14. En mixte, la paire Catherine / Almar du VCSD l'emporte après 12 tours et en féminines la paire Burter / Henriette du VCSD également l'emporte après 11 tours. En solo, Gilles Técher (T974) boucle 13 tours devant Ludovic Lapierre et Mickael Fays 11 tours.

Moto: 4 heures d'endurance Chan Moto Cycles

Le MC Tracer organisait une épreuve d'endurance motocross dimanche sur le terrain de motocross du Guillaume: les relais avaient 4 heures au programme, les solo 3 heures seulement.

En solo, Pascal Dorseuil s'est largement imposé en bouclant 44 tours devant Guillaume Baillif 42 tours et Timothée Hoarau 38 tours. En relais à deux motos, la paire Foucque/Grondin l'emporte après 54 tours devant Gauvin/Payet 51 tours et Gérard/Rivière 50 tours.

Course à pied: Relais marronage

L'AQIL organisait une course sur route sous forme de relais dimanche à Saint Denis, dans les quartier de Domenjod et ilet Quinquina. Les équipes composées de 5 coureurs avaient à parcourir 5km dans les rues du quartier. Elles n'étaient que 3 au départ, donc sur le podium à l'arrivée: Les Kamikazes en 13'10, les Lascars en 14'46 puis les Lascars 2 en 15'52.

Triathlon: Volcanik Tri

Le Volcanik Tri a eu lieu samedi entre St Pierre et le Nez de Boeuf, organisé par le BDN Saint Paul Sports. La forte houle déferlant dans le sud et l'ouest ce week end n'a pas permis aux organisateurs de maintenir la natation; c'est donc un duathlon qui a été proposé aux coureurs, avec 5km de course à pied au lieu des 3km de natation, puis 120km de vélo entre St Pierre et le Nez de Boeuf via le sud sauvage et enfin 23km de trail du cpoté du volcan. Nicolas Drouart s'est imposé en 8h00 devant Clément Bach 8h03 et Alexis Cabarez 8h04. Côté féminin, Pauline Aigon s'impose en 9h15 devant Sabine Staal 9h28 et Marie Meeus 9h49. 74 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.

Karting: Grand Prix du Tampon

Le KCB organisait la 1ère édition du Grand Prix du Tampon dimanche place SIDR des 400. Pour l'évènement, le pilote français Anthony Abbasse, double vice-champion du monde, était invité à se joindre aux pilotes locaux. Le pilote métropolitain a fait le show en remportant les deux manches qualificatives et la pré finale aisément. En finale, sur un dépassement un peu hasardeux, Abbasse tapait une bordure et était contraint de s'arrêter pour réparer les dégâts causés par l'accrochage. Les pilotes réunionnais en profitaient avant qu'Abasse ne fasse une remontée spectaculaire... mais insuffisante puisque Réhane Gany franchissait la ligne en vainqueur.

Surf: Taiwan World Longboard Championship

Dernière épreuve de la saison pour la Réunionnaise Alice Lemoigne la semaine dernière à Taiwan avec les championnats du monde de longboard WSL. Après quelques jours d'attente, la compétition a repris vendredi. La Réunionnaise a passé tous les tours sans encombre jusqu'en finale, éliminant Rachel Tilly en quarts puis Chloé Calmon en demie. On pensait alors qu'elle avait fait le plus difficile... c'était sans compter sur l'Hawaiienne Honolua Blomfield! Malgré la meilleure vague de la finale (7,10), Lemoigne perd pour 0,20 points! Rageant pour la Réunionnaise qui réalise tout de même une saison incroyable avec un titre de championne du monde ISA puis mantenant une 3ème place mondiale au classement WSL.

