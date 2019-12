Le Conseil d'administration des Jeux Olympiques, qui réunissait toutes les parties prenantes de l'édition de 2024 à Paris a décidé ce jeudi 12 décembre de retenir Tahiti comme site hôte des épreuves de surf pour les Jeux, du 26 juillet au 11 août. Ce choix doit maintenant être validé par la Commission exécutive qui se réunira à Lausanne le 8 janvier prochain. Il faudra ensuite attendre décembre 2020 pour connaître la liste définitive des épreuves des Jeux de Paris 2024, et avoir ainsi la confirmation que le surf, qui fait partie des quatre sports additionnels proposés par Paris 2024 - avec le breakdance, l'escalade et le skateboard - figurera bien au programme des Jeux.

Cinq candidatures avaient été présentées pour les JO-2024 : Biarritz Pays Basque, Lacanau-Bordeaux Métropole, La Torche, Hossegor-Seignosse-Capbreton, Tahiti. L'étude des candidatures a été lancée en juillet dernier, menée en étroite collaboration avec la Fédération Internationale de Surf (ISA) et le CNOSF.

"Le site de Tahiti s’est avéré le mieux placé pour garantir, à cette époque de l’année une vague concurrentielle et exigeante, permettant de sacrer les meilleurs surfeurs dans des conditions dignes des Jeux" explique la Fédération Française de Surf. "Le choix de la vague de Teahupo'o a d’ailleurs été salué par les meilleurs surfeurs du monde via la commission des athlètes de l’ISA."

La Fédération poursuit : "La régularité et la qualité de la vague de Teahupo'o, à cette période de l’année, au milieu de la saison de haute houle à Tahiti, devrait garantir la tenue de la compétition olympique sur une semaine. L’ensemble des 48 athlètes participant aux compétitions auront ainsi l’opportunité de vivre la deuxième semaine des Jeux depuis le village olympique, au cœur de leur délégation, à Paris et en Seine Saint-Denis, et de participer à la cérémonie de clôture."

Les réactions se multiplient

• Michel Bourez, qualifié pour les JO 2020, originaire de Tahiti se dit "très satisfait". "Tahiti est le mieux placé si on veut que les gens se rappelent de l'épreuve de surf des Jeux olympiques 2024 en France. Je suis content que le CIO ait pris la décision de choisir Tahiti et la vague de Teahupo'o. Personnellement, je trouve que c'est magique. Le surf vient de Tahiti. C'est un retour aux sources. Dans les racines mêmes du surf. Je suis content. J'avais ouvert ma bouche en disant que je ferai tout pour y participer si le surf était à Tahiti en 2024 (rires). Si je veux donc terminer en beauté ma carrière, je sais qu'il me faut rester sur le world tour pendant encore 5 ans. "

• Jérémy Florès, qualifié pour les JO 2020 : "Je suis très content que ce soit à Tahiti. Ça va faire rêver de voir une épreuve olympique à Tahiti. On est là sur les plus belles vagues au monde. Et puis, il y a la culture tahitienne, le public tahitien. Pour l'image de notre sport et pour le sport en lui même, Tahiti est un bon choix. Ma fille est née à Tahiti, j'ai une petite partie de mon coeur à Tahiti aussi."

Le choix qui a dû être difficile car il y avait des candidatures exceptionnelles. Je pense que Hossegor, avec son public, était aussi le top. Il ne faut oublier ceux qui ont travaillé pour se porter candidat.

Si j'y serai en 2024 ? J'aurais préféré que ce soit Tahiti en 2020 plutôt qu'à Tokyo (rires). Mais voilà, Tokyo c'est dans un an, Tahiti dans cinq. Cela dit, il peut se passer plein de choses. Ça aurait été ailleurs qu'à Tahiti, j'aurais dit non. Je vais voir. Je vais peut être m'accrocher pour y être. Quoi qu'il en soit, j'aimerai y participer, que ce soit en tant que surfeur, que coach, que commentateur, que consultant (rires). Ça sera une belle épreuve et je serais heureux d'en faire partie. "

• Vahine Fierro, numéro 2 française, originaire de la Polynésie française : " C’est une excellente nouvelle, je suis super contente que cela soit chez moi et chez Michel (Bourez). Je suis très honorée mais aussi très surprise car je ne m’y attendais pas trop. Je savais qu’il y avait des chances, mais de là à ce que ce soit réalisable… La Polynésie, c’est là où le surf est né. Avoir les JO dans un endroit mythique comme Teahupoo, c’est unique. Cela va être une très belle compétition. Pour l’instant, mon objectif est d’aller aux JO de 2020 mais j’espère que je serai qualifiée pour les Jeux de 2024. Mettre les femmes à Teahupoo, c’est une bonne chose. Cela va prouver que nous avons le niveau pour surfer cette vague qui est assez dangereuse, mais belle aussi. Je suis sûr que les surfeuses seront magnifiques sur ces belles vagues. Je surfe Teahupoo quand ce n’est pas trop gros. Cette année, j’y suis allée davantage, et maintenant qu’il y a les Jeux Olympiques j’irai plus souvent pour devenir la meilleure là-bas. "

• Roxana Maracineanu, ministre des Sports : "Les 48 surfeuses et surfeurs qui participeront aux Jeux 2024 auront la certitude d’évoluer sur des vagues naturelles dans des conditions exceptionnelles", souligne la ministre des Sports. "Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a fait son choix entre cinq magnifiques candidatures en tenant compte de l’ensemble des critères, et notamment des critères sportifs qui ont une nouvelle fois prévalu. Le choix d’organiser cette épreuve à Tahiti démontre que les Jeux de Paris 2024 seront ceux de la France toute entière".

• Annick Girardin, ministre des Outre-mer estime que "cette décision est une excellente occasion de rappeler que grâce à ses territoires d’outre-mer, la France est un archipel réparti sur trois océans et traversé par 13 fuseaux horaires. Ces épreuves permettront aux athlètes de pratiquer leur discipline sur l’un des sites de surf qui compte parmi les plus mythiques au monde. En lien avec le gouvernement de la Polynésie française, nous permettrons que les Polynésiens, et notamment les plus jeunes, bénéficient d’un héritage durable de l’accueil des Jeux."

Les deux ministres "se félicitent de la décision du conseil d'administration (CA) (...) Le choix de la Polynésie française comme site d’épreuve pour ces Jeux 2024 durables et responsables, en ligne avec l'agenda Olympique 2020, s’inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement d’associer l’ensemble du territoire national à cet événement planétaire".

