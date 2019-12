Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le premier tournoi national de tennis fauteuil de La Réunion se poursuit jusqu'au samedi 14 décembre 2019 au Tennis club baie de Saint-Paul.14 joueurs sont inscrits dont 4 féminines. 3 joueurs de métropole, 4 joueurs de Maurice et 7 joueurs de La Réunion. Le tournoi est labellisé France série. Cette compétition est organisée par la section paratennis de La Réunion et le Tennis club de la baie de Saint-Paul sous l'égide de la Fédération française de tennis Paratennis et de la Ligue Réunion de tennis (Photo D.R.)

