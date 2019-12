Retrouvez ci-dessous les événements sportifs prévus ce week-end des 14 et 15 décembre 2019.

Basketball: 13ème journe masculine

Le championnat de pré nationale se poursuit ce week end.

Côté masculin, on jouera pour le compte de la 13ème journée samedi à partir de 19h30:

AMML – BCD

Tamponnaise – St Paul

COM – St Pierre

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 3ème journée samedi à 18h30:

BCD – Tamponnaise

COM – Port

Handball: 13ème journée de D1

La 13ème journée du championnat de 1ère division aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera à partir de vendredi à 21h15:

BDN – Tampon

Cambuston – Joinville

Panonnaise – St Pierre

Saline – Cressonnière (samedi)

Chateau Morange – Lasours (dimanche)

Côté féminin, on jouera en partie samedi à 20h00:

St Denis – Chaudron

St Pierre – Cressonnière

Piton St Leu – St Joseph

Volleyball: 11ème journée de R1

La 11ème journée du championnat de Régionale 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi et samedi soir à 20h00:

St Denis – Entre Deux

SDOVB – RCO

TGV – Bras Panon (samedi)

Aigles blancs – St Pierre (samedi)

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 16h00:

St Denis – St Leu

TGV – Entre Deux

RCO – Ste Marie (dimanche)

Course à pied: Trail de Villèle

L'ACSP organise ce dimanche un trail de 24km à St Paul. Le départ sera donné à 6h30 du front de mer de St Paul, à hauteur de la stèle en mémoire de l'abolition de l'esclavage, et l'arrivée se fera au musée de Villèle. Les concurrents se dirigeront en direction du Cap Lahoussaye pour ensuite faire une boucle dans la savane en direction de Plateau Caillou puis se diriger par les sentiers en direction de l'Eperon, du Golf de Bassin Bleu puis de Villèle.

Raid: Réunion Raid Nature

La 2ème édition du Réunion Raid Nature aura lieu ce week end de vendredi à dimanche par équipes de 2 raideurs et un assistant, entre Sainte Suzanne, Bras Panon, St Benoit et le Maido.

Le prologue est programmé vendredi soir avec du kayak, du trail et de la course d'orientation. Samedi sera la journée la plus chargée avec du trail, du vtt, de la rando aquatique, du kayak et de la course d'orientation. Enfin dimanche, les concurrents relieront le Maido au lagon de St Gilles en trail, vtt, orientation pour terminer par de la nage avec palmes et du kayak. Au total, ce seront donc 119km qui seront à parcourir sur les 3 jours.

Skateboard: 3ème manche de championnat

Après St Pierre et la Saline, c'est au tour de St Denis d'accueillir une manche de championnat régional de street ce dimanche au skate park de Champ Fleuri. Les compétiteurs sont conviés à partir de 8h00; les qualifications débuteront à 10h00 et les finales auront lieu l'après midi.

Triathlon: Championnat régional d'aquathlon

Le Club Aquatique du Chaudron organise ce dimanche le championnat de la Réunion d'aquathlon sur le site de la piscine du Chaudron. Des distances adaptées pour les différentes catégories seront proposées:

Mini Poussins : (2012/2013) 50 m de natation + 500 m en course à pied

Poussins : (2010/2011) 125 m de natation + 1000 m de course à pied

Pupilles : (2008/2009) 225 m de natation + 1500 m en course à pied

" Découvertes " : (2007 et avant) 225 m de natation + 1500 m de course à pied

Benjamins : (2006/2007) 450 m de natation + 2500 m en course à pied

Minimes : (2004/2005) 450 m de natation + 2500 m en course à pied

Cadets /Juniors / Seniors / Vétérans : (2003 et avant) 800 m de natation (sortie à l’australienne) + 5000 m en course à pied.

Le premier départ sera donné à 8h15 pour les plus petits puis dans l'ordre des catégories.

Karaté: Dalons Martial Heart International

Le Club Dalons Port Karaté Do organise en partenariat avec la ligue sa manifestation caritative annuelle au complexe sportif Olivier Manes du Port ce samedi à 14h00. Ce challenge kumité est ouvert à toutes les catégories à partir de pupilles pour le shotokan et à partir de poussins pour le kyokushinkai.

Athlétisme: Meeting Penta/Hepta par équipes

Le SPAC2S organise un meeting d'épreuves combinées par équipes samedi et dimanche au stade régional de Petite Ile. Les épreuves débuteront le samedi après midi à 14h00 pour l'heptathlon hommes et le quadrathlon minimes. La journée du dimanche débutera à 9h00 pour l'heptathlon hommes, le pentathlon femmes et les épreuves benjamins.

Surf: C'est fini pour Florès

Vainqueur des éditions 2010 et 2017, Jérémy Florès a été éliminé dès le second tour du Pipe Master hier à Hawaii. La dernière manche du World Tour n'a pas souri au Réunionnais victime de douleurs lombaires depuis plusieurs jours. Florès peut ainsi profiter d'un repos mérité après une saison bien remplie (finale à Keramas, victoire à Hossegor) car comme Johanne Defay, il représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.