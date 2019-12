Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Après une année d'absence, le meeting de natation de l'océan Indien revient du vendredi 20 décembre au dimanche 22 décembre 2019 dans le bassin de 50 mètres du Chaudron. 250 nageuses et nageurs de Madagascar, de Métropole et de La Réunion. participeront à la compétition. Parmi eux le champion multititré Amaury Leveaux (Dijon) qui a signe son grand retour, et le surdoué de la natation française, le jeune Léon Marchand, (Toulouse) 17 ans (Photo rb/www.ipreunion)

