Carton plein pour la Réunionnaise Alizée Morel (Antibes) à Angers à l'occasion des championnats de France de natation en bassin de 25 mètres. Ce dimanche 16 décembre 2019 elle a empoché la médaille de bronze du 400 mètres nage libre (04'06"26). Samedi, la nageuse avait déjà été sacrée vice-championne de France du 800 mètres nage libre (08'29"56). Vendredi, elle avait aussi pris la médaille de bronze du 200 mètres nage libre (01'56"28). A noter aussi la belle performance de Tom Foulquier (Dauphins de Saint-Louis) qui a battu jeuid le record de La Réunion toute catégorie du 200 mètres dos en 2'02"38 (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Dimanche, c'est Charlotte Bonnet (Nice) qui est montée sur la plus haute marche du podium du 400 mètres nage libre avec le bon chrono de 03'59"80. La Russe Anastassia Kirpitchnikova (sociétaire du club de Montpellier) se classe deuxième (04'03"72), Lara Grangeon (Nouvelle Calédonie) termine en troisième postion (04'05"27) et Alizée Morel à la en quatrième place (08'29"56). Elle empoche toutefois la médaille bronze.

En effet, les championnats de France sont "open" et donc ouvert à toutes les nationalités. Mais si un(e) nageur(se)s étranger monte sur le podium elle/il est rejoint à la même place par la/le nageur(se) français(e) la/le plus proche au classement. La/le nageur(se) étranger(e) empoche bien sûr sa médaille mais ne peut être champion(ne), vice-champion(ne) ou médaille de Francede bronze

En l'occurence Anastassia Kirpitchnikova est de nationalité Russe et elle a fini à la deuxième place. Le classement s'établit donc ainsi : première et championne de France Charlotte Bonnet, deuxième et médaille d'argent Anastassia Kirpitchnikova, troisème, vice championne de France et médaille d'argent française Lara Grangeon, quatrième et médaille de bronze française Alizée Morel.

Ce point de règlement est appliqué pour tous les championnats "open" de toutes les fédérations affilées à la FINA (Fédération internationale de natation).

Samedi, Alizée Morel avait déjà réalisé une belle performance en devenant vice championne de France du 800 mètres nage libre (08'29"56). La Russe Anna Egorova (Montpellier) a fini première (08'14"18). Sa compatriote Anastassia Kirpitchnikova est deuxième (08'18"27), Lara Grangeon est en troisième position (08'25"32) et Alizée Morel est quatrième. Selon le point de règlement des champiuoinnats open, les deux Françaises ont respectivement été sacrées championne et vice-championne de France. Les quatre nageuses ont fini dans un mouchoir de poche à quelques secondes les unes des autres

Vendredi Alizée Morel avait aussi empoché la médaille de bronze du 200 mètres (01'56"28). Charlotte Bonnet avait décroché la médaille d'or (01'52"81) devant Marie Wattel (Montpellier) avec un chrono à 01'54"86. La Russe Egorova est troisième (01'56"18) et Alizée Morel est donc médaille de bronze.

A noter aussi les très bons résultats de Tom Foulquier (Dauphins de Saint-Louis). Vendredi il a battu sa propre meilleure performance de La Réunion (catégorie 18 ans) du 100 mètres dos avec un chrono de 57"17.

Jeudi, le nageur saint-louisien avait battu le record de La Réunion toute catégorie du 200 mètres dos en 2'02"38.

Egalement sélectionnés pour ces championnats, Manon Dijoux (Saint-Joseph), Emma Morel (Dauphins de Saint-Louis) et Grégory Robert (ACE, Saint-André) n'ont pas fait le déplacement en Métropole.

