L'édition 2019 du Tournoi de Noel s'est déroulée ce week-end du 14 au 15 décembre 2019 dans l'enceinte du gymnase Henri Ganofsky à Saint-Joseph. Charles Afa et Valentin Damour, sont de retour sur leur île pour deux semaines d'entraînements dans leur structure, le lutte club de Saint-Joseph. La compétition a réuni cette année 141 athlètes. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo D.R.).

"Ouvert à tous les lutteurs de l’île munis d’une licence fédérale le “Tournoi de Noel 2019” a également accueilli un club de métropole, des lutteurs étrangers de la zone océan indien : les délégations rodriguaise, mauricienne étaient de la partie avec, pour la première fois, deux lutteuses indiennes de l’Inspire Institute of Sport de Vijayanagar.

Après la venue de lutteurs réunionnais dans cet établissement de haut-niveau en juillet, octobre et novembre dernier la collaboration suit logiquement son cours avec l’invitation de ces deux lutteuses au tournoi de Noël et à la semaine de stage qui suit. Réputés pour leur force aussi bien physique que mentale les lutteurs indiens se retrouvent régulièrement classés sur la scène mondiale.

Le retour aux sources est une étape importante pour le bien être des sportifs de haut-niveau réunionnais. Charles Afa et Valentin Damour, lutteurs en équipe de France de lutte libre et pensionnaires de l’Insep depuis plusieurs années sont donc de retour à La Réunion pour pouvoir puiser des forces sur leur terre natale tout en continuant à s’entraîner.

Leur coach en équipe de France, Luca Lampis, en a bien pris conscience et a même accepté l’invitation sur l’île du LCSJ et du comité régional afin qu’il supervise les entraînements et soit au plus près de la préparation de ses athlètes. Charles et Valentin, qui suivent un programme d’entraînement précis sur deux semaines, ont eux-aussi fait l’honneur de leur présence au Tournoi de Noel en remportant tous leurs combats".