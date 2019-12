Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Coup d'envoi ce vendredi matin 20 décembre 2019 du 30ème meeting de natation de l'océan Indien. Représentant 22 clubs, de La Réunion, de Madagascar et de Métropole, 239 nageuses et nageurs vont en découdre jusqu'à dimanche dans le bassin de 50 mètres du Chaudron (Saint-Denis). Parmi les invités de marque se trouvent Amaury Leveaux (Dijon), qui revient en forme après une longue période d'absence et qui cherche à se qualifier pour le Jeux olympiques de Tokyo, et le jeune prodige de la natation française, Léon Marchand, 17 ans (Toulouse) (Photo rb/www.ipreunion.com)

Coup d'envoi ce vendredi matin 20 décembre 2019 du 30ème meeting de natation de l'océan Indien. Représentant 22 clubs, de La Réunion, de Madagascar et de Métropole, 239 nageuses et nageurs vont en découdre jusqu'à dimanche dans le bassin de 50 mètres du Chaudron (Saint-Denis). Parmi les invités de marque se trouvent Amaury Leveaux (Dijon), qui revient en forme après une longue période d'absence et qui cherche à se qualifier pour le Jeux olympiques de Tokyo, et le jeune prodige de la natation française, Léon Marchand, 17 ans (Toulouse) (Photo rb/www.ipreunion.com)