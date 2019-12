Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

Le 30ème meeting de natation de l'océan Indien s'est terminée ce dimanche soir 22 décembre 2019. Pendant trois jours 239 nageuses et nageurs venu(e) de La Réunion, de Madagascar et de Métropole se sont affronter dans le dans le bassin de 50 mètres du Chaudron (Saint-Denis). Plusieurs records et performances ont été établis. L'occasion de réaliser de belles images. Regardez

Le 30ème meeting de natation de l'océan Indien s'est terminée ce dimanche soir 22 décembre 2019. Pendant trois jours 239 nageuses et nageurs venu(e) de La Réunion, de Madagascar et de Métropole se sont affronter dans le dans le bassin de 50 mètres du Chaudron (Saint-Denis). Plusieurs records et performances ont été établis. L'occasion de réaliser de belles images. Regardez