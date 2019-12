Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

C'est officiel : Bernard Mahmoud est le nouvel entraîneur de la Jeanne d'Arc. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, il a signé pour un an avec le club de foot portois. Il remplace à ce poste Jean-Max Tréport qui a été récemment suspendu pour huit saisons par la Ligue de foot. Cette sévère sanction a été prise après que l'entraîneur portois a été accusé d'avoir frappé un joueur de la Saint-Pierroise à l'issue d'un match mouvementé. Très connu dans le monde du foot local et national, Bernard Mahmoud a aussi été l'entraîneur de l'Excelsior (Saint-Joseph) et de la Capricorne (Ravine des Cabris). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

