Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Vendredi 27 Décembre à 18H20

C'est le champion français le plus titré du monde dans sa catégorie : Yohan Fort vient à La du 10 au 25 janvier 2020. Six titres de champion du monde, trois fois vice-champion, trois titres de champion d'Europe, 33 titres nationaux et des records... A 28 ans, le sportif bordelais affiche un très beau palmarès. Il sera sur notre île dans l'objectif de s'y installer à partir du mois de septembre. L'occasion d'organiser des ateliers, des stages et des démonstrations auprès des aficionados réunionnais du roller. (Photos : Yohan Fort)

