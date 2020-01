Une course à pied à la Plaine des Palmistes ce dimanche 12 janvier 2020 et les résultats des récents événements sportifs sont à retrouver ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Course à pied: Relais de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organise le relais de la Plaine des almistes ce dimanche à 9h00. Le départ et l'arrivée auront lieu au stade Adrien Robert. Les équipes seront composées de 8 coureurs qui se relayeront chacun leur tour pour couvrir une boucle de 4km dans les rues de la ville. En parallèle, les meilleurs chronos masculin et féminin seront récompensés.

Surf: Open China

C'est déjà la rentrée pour les surfeurs réunionnais! Hainan accueille cette semaine le premier WQS 5000 de la saison. Mathis Crozon et Maxime Huscenot, après un repos à la Réunion pour les fêtes, ont rejoint la Chine en début de semaine pour disputer cette première épreuve. Le jeune Crozon a été éliminé dès le premier tour de compétition mais continue son apprentissage sur le circuit WQS. En revanche, Huscenot a assuré l'essentiel et surfera au 3ème tour contre Hiroto Arai et Luccas Mesinas.

De son côté, Jorgann Couzinet a préféré reporté son début de saison à fin janvier au Maroc et continue de profiter de l'île avant une saison qui s'annonce encore bien remplie.

Trail: Tirage au sort UTMB

Le tirage au sort de l'Ultra Trail du Mont Blanc a rendu son verdict cette semaine et a encore fait des déçus... Parmi les nombreux postulants réunionnais à l'une des 5 courses de l'UTMB, plus de 80% ont été refusés. Parmi les chanceux, on retiendra Luigi Bègue, Alphonse Gerbith, Nathalie Mevel et Marcelle Puy sur l'OCC; Johny Aimart, Pauline Bleunven, Axel Gefflot, Didier Pothin et Jean Severi sur la TDS; Thibault Brisbout, Olivier Ethève, Aurélien Jacoutot et Stéphane Odules sur la CCC; Yannick Dournel, Jérôme Guironnet, Pascal Hoarau, Frédérick Leveneur, Patrick Maillot, Sylvain Morel, Manon Penigaud, Teddy Potonnier, Morgan Prioville, Jérôme Tavernier et Richard Tchissambou sur l'UTMB.

