Retrouvez tous les événements sportifs prévus ce week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Course à pied: Trail de Saint André

Le Team Kalou CADP organise un trail de 25km et 850m de dénivelé positif ce dimanche à Saint André. Le départ sera donné à 6h30 du lycée Mille Roches en direction de la forêt Dioré où se situe le point culminant à 800m. Le retour se fera par le même sentier pour rejoindre le point de départ où sera jugée l'arrivée. 500 coureurs sont attendus pour cette 1ère édition.



Volleyball: Match en retard

Avant la reprise officielle du championnat de R1 début février, ce sont des matches en retard qui sont programmés en janvier pour les féminines. Ce samedi à 20h00; Saint André accueillera le TGV pour le compte de la 12 ème journée.



Cyclisme: 1ère coupe régionale de piste

La 1ère coupe régionale de piste aura lieu ce samedi à partir de 14h00 au vélodrome de Champ Fleuri à Saint Denis. Au programme: 6 laps dash, scratch, élimination et course aux points pour toutes les catégories.



VTT: 1ère manche de DH

La 1ère manche de la coupe régionale de descente aura lieu ce dimanche à la Chaloupe St Leu au niveau du centre équestre du Trou de Jard. Des reconnaissances sont également programmées ce samedi de 8h00 à 15h00. Dimanche, la compétition commencera à 9h30 avec la 1ère spéciale enduro, suivie de la 1ère manche de DH. Suivront ensuite les 2èmes et 3èmes manches; les horaires dépendront du nombres de participants.



Athlétisme: Championnat régional d'épreuves combinées

Le championnat régional d'épreuves combinées aura lieu samedi et dimanche au stade du Centenaire à Etang Salé. Samedi, la compétition débutera à 14h30. Au programme: 60m, longueur, poids et hauteur pour l'heptathlon hommes, 60 haies, hauteur, poids, longueur et 800m pour le pentathlon dames et également des épreuves pour les catégories minimes. Dimanche, la compétition commencera à 9h30. Au programme, la fin de l'heptathlon hommes avec le 60 haies, perche et 1000m, puis les épreuves pour les benjamins.



Karaté: Coupe kata 2020

La Ligue organise la Coupe Kata 2020 en partenariat avec le club Sans Souci Karaté Do ce dimanche. La compétition se déroulera au gymnase du lycée St Paul 4 à la Plaine St Paul et est ouverte à toutes les catégories des Poussins aux Seniors. Elle sera la dernière préparation avant le championnat régional. Le contrôle des passeports se fera à 8h pour les Poussins et Pupilles, 8h30 pour les Benjamins, 9h pour les Minimes et Cadets, 9h30 pour les Juniors, Seniors et Vétérans.