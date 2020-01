Voici les résultats sportifs du week-end

• Football: La JSSP éliminée de la coupe de France

L'aventure de la JS Saint Pierroise s'arrête en 16èmes de finale de la coupe de France, face à Epinal. Réduite à 10 après l'expulsion sur carton rouge de Jean Michel Fontaine, la JSSP a pourtant tenu tête aux Spinaliens jusqu'à la fin du temps règlementaire. C'est donc au x prolongations que cela s'est joué et une fois encore la JSSP a tout donné pour finalement encaisser le but fatidique à 3 minutes de la fin.

• Course à pied: Trail de Saint André

Le Team Kalou CADP organisait un trail de 25km et 850m de dénivelé positif dimanche à Saint André avec une boucle dans la forêt Dioré et un point culminant à 800m. Cette 1ère édition a rassemblé 150 coureurs. Jean Marie Cadet s'est imposé en 1h52'17 devant Romain Fontaine 1h52'52 et Guy Noel Lebon 1h53'13. Côté féminin, Amélie Tusset l'emporte en 2h31 devant Angélique Lesport 2h34 et Ingrid Mondia Marie 2h55.

• Volleyball: Match en retard

Avant la reprise officielle du championnat de R1 début février, ce sont des matches en retard qui sont programmés en janvier pour les féminines. Samedi soir, Saint André accueillait le TGV pour le compte de la 12 ème journée. Comme à son habitude, le TGV a été expéditif en 3 sets et a signé une 12ème victoire consécutive...

• VTT: 1ère manche de DH

La 1ère manche de la coupe régionale de descente a eu lieu dimanche à la Chaloupe St Leu au niveau du centre équestre du Trou de Jard. Environ 75 pilotes ont pris part à cette 1ère épreuve de la saison. Valentin Braye (ACPR) s'est imposé en signant le meilleur chrono dès la première des trois manches. Il devance Théo Gauvin (ACPR) de 2"84 et Jérôme Dijoux de 3"72. En enduro, Ludovic Corre (ACPR) s'impose au cumul des 3 manches devant Florent Corre (ACPR) pour 34"93 et Hugo Geslin (ACPR) pour 57"33.

• Athlétisme: Championnat régional d'épreuves combinées

Le championnat régional d'épreuves combinées a eu lieu samedi et dimanche au stade du Centenaire à Etang Salé. Emma Mounier (ACEN) l'emporte en benjamines, Julie Boyer (Ste Marie) en minimes, Mirella Mithra (Dominicaine) en cadettes. Côté masculin, Rony Zuiderze (USPGA) l'emporte en benjamins, Calvin Alcinous (CAPOSS) en minimes, Cédric Ethève (COSPI) en cadets, Paul Poncharville (USPGA) en juniors et Fatahou Abdallah (St André) en séniors.

• Karaté: Coupe kata 2020

La Ligue organisait la Coupe Kata 2020 en partenariat avec le club Sans Souci Karaté Do ce dimanche. La compétition s'est déroulée au gymnase du lycée St Paul 4 à la Plaine St Paul et était ouverte à toutes les catégories des Poussins aux Seniors. Les vainqueurs par catégories sont:

Poussine Féminin Kata (2 Par.):Ramsamy Laena |TE Shoto Cl De Bras Panon|St Andre

Pupille Féminin Kata (8 Par.): Fersing Maelys |KARATE Club Sainte Suzanne|Ste Suzanne

Benjamine Féminin Kata (12 Par.): Boisvilliers Maelle |SANKUDO Reunion Petite Ile|St Joseph

Minime Féminin Kata (7 Par.): Hibon Lossy Maureen |ASSOMNISPORT Du Portail |PITON St Leu

Cadette Féminin Kata (5 Par.): Fontaine Gabrielle |ORTING Karate Club Carpin|Sainte Andre

Junior Féminin Kata (2 Par.): Mounichy Anjali |ORTING Karate Club Carpin|Bras Panon

Senior Féminin Kata (2 Par.): Mussard Laetitia |ORTING Karate Club Carpin|St Denis

Poussin Masculin Kata (6 Par.): Thia Pow Sing Eric |FOYER Des Jeunes De Joinville|

Pupille Masculin Kata (6 Par.): Pillant Metis |KARATE Club Leo |INT Gilles Les Hauts

Benjamin Masculin Kata (10 Par.): Houssein Nassem |KARATE Club Portois |PORT

Minime Masculin Kata (11 Par.): Baronne Rock |KARATE Club Sainte Suzanne|Ste Suzanne

Cadet Masculin Kata (6 Par.): Sinazie-Modely Matheo |CLUB Jka Boucan Canot |ST Louis

Junior Masculin Kata (4 Par.): Laou Hine Quentin |TE Club De Bois De Nefles|Sainte Clotilde

Senior Masculin Kata (4 Par.): Fontaine Ken |ORTING Karate Club Carpin|Saint Andre

Vétérans 1 Masculin Kata (5 Par.): Torney Eric |SANKUDO Reunion Petite Ile|Petite Ile

• Haltérophilie: Eliminatoires départementaux

Les premiers éliminatoires départementaux qualificatifs pour les finales nationales en métropole (Grand Prix de France et championnat de France) se sont déroulés au gymnase des deux canons à Saint Denis samedi. 15 femmes, 19 hommes dans les catégories d’âge U13, U15, U17, U20 et seniors ont participé, c’est un peu moins que l’an passé mais en année post-jeux, c’est toujours difficile de mobiliser les sportifs et une certaine élite a besoin de souffler et de récupérer. Néanmoins, 15 records de la Réunion ont été battus par les féminines et 9 par les masculins et même 1 record de France a été battu par la jeune Clarisse TISSOT désormais licenciée au SCHM Saint-Paul en catégorie de poids 81kg avec 59 kg à l’arraché. C’est aussi déjà 7 qualifiés pour la finale du Grand Prix Fédéral et 2 pour les championnats de France.

- Grand Prix De France 1-3 Mai À Wittenheim

Idalie Clavier Hc Tampon Feminin U17 59 Kgs 40-57/97 (Records Personnels)

Caroline Damour Cf St Pierre Sports Feminin Seniore 55 Kgs 58-76/134

Tissot Clarisse Schm St Paul Feminin U17 81 Kgs 59-65/124 (1 Record De France Et 5 Records De La Réunion)

Caroline Prouet Cf St Pierre Sports Feminin Seniore 81 Kgs 75-88/163 (4 Records De La Réunion)

Etienne Essob Schm St Paul Masculin U20 55 Kgs 73-85/158

Hugo Medard Sbem La Possession Masculin Senior 61 Kgs 93-102/195 (1 Record De La Réunion)

Bryan Virginius Cspj St Denis Masculin Senior 109 Kgs 128-147/275

- Championnat De France 30 Mai-1 Juin À Istres

Chloe Begue Team La Fournaise Feminin Seniore 59 Kgs 66-82/148 (6 Records De La Réunion)

David Essob Schm St Paul Masculin U20 55 Kgs 78/95/173

A noter également, les 6 records de la Réunion par le jeune Damien Richard du SCHM Saint-Paul en U17 cat 81 kgs mais qui a échoué de peu pour les qualifications. Les prochains éliminatoires de province auront lieu le 29 février au Tampon et permettront la qualification d’autres athlètes.



