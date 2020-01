Voici l'agenda des événements sportifs de ce week-end

Handball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat aura lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera ce vendredi à 21h15:

Tampon – Lasours

Chateau Morange – JSB

St Pierre - Saline

HBCED – JS Panonnaise (samedi)

Côté féminin, on jouera samedi à 19h00:

Chudron – Tampon

Port – JSB

Cressonnière – St Denis

BDN – Piton St Leu

St Louis – St Pierre

St Joseph – Ste Marie

Basketball: Rencontres reportées

La ligue a décidé de finalement reporter toutes les rencontres programmées ce week end, à savoir les matches de la coupe de la Réunion masculine et féminine.

Course à pied: Tangue et Transvolcano

L'AAJM organise comme chaque année à la Plaine des Cafres, la course tangue et la transvolcano ce dimanche sur des formats de 24 et 45km. Les départs se feront des écuries du volcan, à 5h00 pour la transvolcano et à 7h00 pour la tangue. Les coureurs de la Transvolcano iront jusqu'au Pas de Bellecombe avant de revenir à la Plaine des Cafres, alors que ceux de la Tangue feront demi tour à Piton Textor. Plus de 800 coureurs sont attendus sur les deux courses.

VTT: 1ère manche de la coupe régionale XC

La 1ère manche de la coupe régionale de vtt crosscountry aura lieu ce dimanche à Bras Panon sur le site du front de mer et de la rivière des roches. L'épreuve se déroulera sur un circuit de 5km à parcourir 6 fois. Les premiers départ à partir de 8h00 concerneront les jeunes catégories et s'enchaineront jusqu'à 11h15, départ de la course élite.

Athlétisme: Championnat régional été austral

Le championat régional été austral et lancers longs aura lieu ce samedi après midi au stade Marc Nasseau de Saint Denis. Il concernera les catégories cadets, juniors, espoirs et séniors. Les péreuves débuteront à 15h00: 60 haies, 800m, 60m, 1500m, 200m, 3000/5000 marche, 400m, 4x200m, longueur, hauteur, triple, perche, marteau, disque, poids, javelot.

Natation: Coupe de la Réunion

La 1ère coupe de la Réunion aura lieu ce dimanche par zone à Plateau Caillou, Saint André et Saint Joseph. Toutes les catégories hommes et dames sont concernées avec au programme: Nage libre ( 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m), Dos (50m, 100m, 200m), Brasse (50m, 100m, 200m), Papillon (50m, 100m, 200m) et 4nages (100m, 200m, 400m ). Début des épreuves à 9h00.

