Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Ce dimanche 2 février 2020 a eu lieu les championnats de La Réunion de lutte féminine et lutte libre pour les catégories U15 à séniors. C'est le gymnase Achille Grondin de Saint-Joseph qui a été le théâtre de cette compétition et a réuni les meilleurs lutteurs locaux. Plus de 70 concurrents se sont affrontés en espérant décrocher leurs qualifications pour les championnats de France. Le titre de champion étant un des critères de sélection (Photo D.R.)

