Voici les résultats sportifs du week-end

Handball: 15ème journée de D1

La 15ème journée de 1ère division a eu lieu ce week end.

Côté masculin, la Cressonnière est toujours en tête du championnat avec 45 points, devant St Pierre (37), Lasours (35) et Chateau Morange (34) qui compte tous les trois un match de retard.

Lasours – JSB 33-25

Tampon – Joinville 31-20

BDN – Cressonnière 23-40

Cambuston – St Pierre 23-40

Panonnaise – Chateau Morange 34-32

Côté féminin, une seule rencontre était programmée samedi à 19h00 entre le Port et le Tampon. Plus que jamais en tête du championnat, les Tamponnaises l'ont emporté largement face aux Portoises (36-20).

Volleyball: 13ème journée de R1

La 13ème journée de régionale 1 était programmée ce week end.

Côté masculin, pas de changement au classement avec le TGV toujours en tête qui compte 4 points d'avance sur le SDOVB et 9 points sur St Leu.

VB2CO – Aigles blancs 0-3

St Denis – St Leu 0-3

Bras Panon – RCO 3-0

SDOVB – St Pierre 3-1

TGV – Entre Deux 3-0

Côté féminin, même scénario avec le TGV en tête devant le SDOVB qui compte 6 points de retard et St Denis 7 points.

St Denis – Ste Marie 3-0

VB2CO – SDOVB 0-3

TGV – St Leu 3-0

Entre deux – St André 3-0

RCO – St Pierre 0-3

Basketball: Matches en retard

Trois rencontres de Nationale 3 étaient programmées samedi à partir de 18h30:

Côté masculin, la Tamponnaise et le COM sont désormais ex aequo en tête du classement avec 23 points chacun, talonnés par St Pierre avec 21 points.

St Leu – COM (garçons) 48-107

St Paul – BCD (garçons) 53-99

Côté féminin, pas de changement au classement car le Port et le COM compte un match de plus que leurs adversaires.

BCD – Tamponnaise (filles) 43-66

Course à pied: Relais de St Jo

St Jo Trail Team organisait son relais dimanche à Saint Joseph sur un parcours de 18km et 1100m d+ entre le centre ville et le parc boisé de Grand Coude. Les 40 équipes engagées étaient composées de 7 coureurs qui se relayaient sur des distances de 2,2 à 3,3km. Le COSPI s'est imposé en 1h11'26 devant l'ACS Grand Sud 1 en 1h11'55 et l'ACS Grand Sud 2 en 1h18'25. En mixte, Oxydéboite l'emporte en en 1h30 devant le Team Alalatête 1h31 et l'ACS Grand Sud en 1h34. En féminines, la Dominicaine domine en 1h36, devant St Jo Trail Team 1h46 et les Oursettes 1h47.

Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organisait ses 10km nocturnes ce samedi à l'Entre Deux. Le départ était donné à 20h00 rue Hubert Delisle pour deux boucles de 5km dans les rues de la ville. Près de 400 coureurs étaient au départ. Didier Baret l'a emporté en 33'54 devant Florian Durque 34'24 et Sébastien Fontaine 34'59. Côté féminin, Nadine Leveneur s'est imposée en 43'47 devant Frédérique Weigel 45'25 et Lucie Blondel 46'00.

Cyclisme: 2ème coupe régionale piste

La 2ème coupe régionale de piste a eu lieu samedi au vélodorme de Champ Fleuri avec au programme scratch, élimination danoise, élimination, tempo race et course aux points. Les vainqueurs sont:

Scratch: Florian Gonthier (VCSD) 11'44 pour 25T

Elimination Danoise: Florian Gonthier (VCSD)

Tempo: Aymeric Auguste (VCSD)

Course aux points: Anthony Pothin (VCSD)

Athlétisme: Championnat été austral

Le championnat régional été austral a eu lieu samedi au stade régional d'Etang Salé. Les vainqueurs par catégories sont:

1000m MIF: Syrielle Tiouira 4'06

200m CAF: Alyssa Hamilcaro 26"82

60m CAF: Alyssa Hamilcaro 8"30

Hauteur CAF: Alana Thénor 1m45

Longueur CAF: Maryah Mussard 4m96

Triple CAF: Tara Rousse 10m70

60 haies CAF: Tara Rousse 9"99

4x200 CAF: Dominicaine 1'53"98

200m JUF: Claire Victoire 28"68

400m JUF: Yeva Avrillon 68"15

60m JUF: Emma Mussard 8"42

60 haies JUF: Helena Issarambe 12"18

Triple JUF: Haryta Issarambe 9m99

200m ESF: Virginie Cherimont 28"54

800m ESF: Coralie Limier 2'44"30

60m ESF: Virginie Cherimont 8"56

200m SEF: Zakia Etouaria 27"94

1500m SEF: Marie Ch. Cavane 5'32"61

60m SEF: Zakia Etouaria 8"62

1000m MIM: Sacha Begue Cadet 3'08"90

200m CAM: Benjamin Vitry 24"65

1500m CAM: Romain Ramakistin 4'35"50

60m CAM: Kenzo Valliame 7"40

Longueur CAM: Jayan Therinca 6m85

Triple CAM: Al Habib Said 11m97

60 haies CAM : Jayan Therinca 8"67

200m JUM: Jules Sauvage 23"47

400m JUM: Théophane Lapierre 51"32

800m JUM: Ifouanlou Ahamadi 2'08"42

1500m JUM: Samuel Darid 4'14"24

60m JUM: Lucas Tantale 7"27

60 haies JUM: Paul Poncharville 9"05

Hauteur JUM: Brieuc Dumerc 1m72

Longueur JUM: Paul Poncharville 6m60

Triple: Dimitri Cantrelle 11m93

4x200: CAPOSS 1'39"68

200m ESM: Pierrick Pause 22"68

400m ESM: Benjamin Attia 53"39

800m ESM: Nelson Turpin 2'10"05

1500m ESM: Remi Dalleau 4'13"02

60m ESM: Corentin Venaissin 7"34

Hauteur ESM: Raphael Celerine 1m90

Longueur ESM: Farahani Mohamed 5m50

Triple ESM: Prosper Poncharville 14m15

200m SEM: Cédric Lacouture 22"68

800m SEM: Houssamoudine Ahmed 1'59"72

60m SEM: Sébastien Dinot 7"36

Hauteur SEM: Jean Ch. Heitzmann 1m55

Longueur SEM: Jean Ch. Heitzmann 4m61

Triple SEM: Fatahou Abdallah 12m47

Karaté: Championnat régional full contact

Le Championnat de la Réunion Full Contact s'est déroulé dimanche au dojo régional de Champ Fleuri à Saint Denis. Les vainqueurs par catégories sont:

Pupille -35 Kg§ Féminin Kumité: ANGALAMA INAYAH |ST PAUL

Benjamine -35 Kg§ Féminin Kumité: PAYET LAICIA |SAINT PIERRE

Minime -50 Kg§ Féminin Kumité: NATIO LEA PASCALE |SAINT PAUL

Cadette -45 Kg§ Féminin Kumité : RIVIERE SAMIRA |ST DENIS

Cadette -50 Kg§ Féminin Kumité : RIVIERE NOEMIE |ST DENIS

Cadette -55 Kg§ Féminin Kumité : MARIMOUTOU ROSITA |ST DENIS

Cadette +60 Kg§ Féminin Kumité : BICLAIRE SAMIRA |ST PAUL

Senior -56 Kg§ Féminin Kumité : ARMOUGOM AYNOU MEGANE |ST PAUL

Pupille -30 Kg§ Masculin Kumité : ANQUIBOU EVAN |ST JOSEPH

Pupille -40 Kg§ Masculin Kumité : ARMOUGOM AYNOU |ST PAUL

Pupille +50 Kg§ Masculin Kumité : TURPIN MATHIS |SAINT JOSEPH

Benjamin -30 Kg§ Masculin Kumité : GARDENAT CAREL ENZO |ST PAUL

Benjamin -55 Kg§ Masculin Kumité : TURPIN RAPHAEL |STE MARIE

Minime -40 Kg§ Masculin Kumité : RANGUIN NOAM |ST JOSEPH

Minime -45 Kg§ Masculin Kumité : ADEKALOM GAETAN |STE SUZANNE

Minime -55 Kg§ Masculin Kumité : ARMOUGOM MATEO |ST ANDRE

Minime +60 Kg§ Masculin Kumité : TABLEAU ROHAN |ST PAUL

Cadet -50 Kg§ Masculin Kumité : BERFROI TERRY |ST DENIS

Cadet -60 Kg§ Masculin Kumité : GAUVIN MATHEO |STE MARIE

Cadet +70 Kg§ Masculin Kumité : HOARAU FATIH |SAINT JOSEPH

Junior -55 Kg§ Masculin Kumité : TABLEAU WILLIAM |ST PAUL

Junior -65 Kg§ Masculin Kumité : ARMOUGOM FLORENT |ST PAUL

Junior +80 Kg§ Masculin Kumité : MOUSSEUX ENZO |SAINTE MARIE

Senior -60 Kg§ Masculin Kumité : DE PEINDRAY DAMBELLE YOHAN|STE MARIE

Senior -64 Kg§ Masculin Kumité : MARIMOUTOU EDDY |ST DENIS

Senior -68 Kg§ Masculin Kumité : ARHEL SEBASTIEN |STE MARIE

Senior -72 Kg§ Masculin Kumité : COUTANDY LIDIEN |INT GILLES LES

Senior -76 Kg§ Masculin Kumité : DESSIMIETTI GEORGES ||SAINT PAUL

Senior +90 Kg§ Masculin Kumité : RANGAMA JEAN STEPHANE |STE MARIE

sp/www.ipreunion.com