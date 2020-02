Voici l'agenda du week-end sportif

Handball: 16ème journée de D1

La 16ème journée de 1ère division aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera ce vendredi à 21h15:

Joinville – Lasours

JSB – JSP

Cressonnière – Tampon

Chateau Morange – Saline

St Pierre – BDN

HBCED - Cambuston

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 19h00:

Tamponnaise - JSB

Chaudron – Cressonnière

St Denis – St Louis

Ste Marie – BDN

St Pierre – St Joseph

Volleyball: 14ème journée de R1

La 14ème journée de régionale 1 est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi et samedi soir à 20h00:

St Pierre – TGV

St Leu – SDOVB

Aigles blancs – St Denis samedi

RCO – VB2CO samedi

Entre Deux – Bras Panon samedi

Côté féminin, on jouera samedi à 20h00:

St André – RCO

VB2CO – TGV

Ste Marie – SDOVB

St Pierre – St Denis

Basketball: Prochaine journée de Nationale 3

La 13ème journée de pré nationale masculine aura lieu ce samedi à 20h30:

St Leu – AMML

St Paul – Etang Salé

St Pierre – Tamponnaise

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 4ème journée aller de pré nationale samedi à 18h30:

St Leu – BCD

Tamponnaise – Port

VTT: 2ème manche d ela coupe XC

La 2ème manche de la coupe régionale XC aura lieu ce dimanche à la Plaine des Palmistes sur un circuit de 4,2km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Les jeunes s'élanceront les premiers à 8h00, suivis des VAE à 9h35 puis des féminines. A 11h15 sera donné le départ de la course élite pour 6 tours, à laquelle se joindront les cadets et juniors.

Course à pied: Trail de la savane

L'ACSP organise le trail de la Savane ce dimanche à Plateau Caillou. Deux formats seront au programme: 15km et 28km sur les sentiers de la savane du Cap Lahoussaye. Le départ sera donné à 6h30 du stade de Plateau Caillou en direction de la savane. Il faudra un petit kilomètre aux coureurs pour rejoindre la boucle de 13km, qui sera à parcourir 2 fois pour le format long. Ce même kilomètre sera à nouveau à parcourir, mais en sens inverse, pour rejoindre l'arrivée. Plus de 800 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Karaté: Coupe de la Chaloupe

Le Club CAPS organise en partenariat avec la ligue sa coupe combats ce dimanche au gymnase Noé Phalaris de la Chaloupe St Leu. La pesée et contrôle des passeports se feront à : 8h pour les Benjamins, 8h30 pour les Minimes, 9h pour les Cadets, 9h30 pour les Juniors, 10h pour les Seniors et Vétérans.

Surf: Coupe espoir

La 1ère coupe espoir de la saison aura lieu ce week end à Saint Gilles les bains, selon les conditions météo. Les disciplines seront les suivantes: Bodyboard minimes / cadets / juniors / ondines espoir, Surf minimes / cadets / juniors / ondines espoir, Longboard ondines espoir, Sup ondines espoir et Bodysurf espoir.

K1 - Muay Thai: La Nuit des Champions

La Halle de Saint Joseph accueille ce samedi soir la 15ème nuit des champions, organisée par l'ASCE Vincendo. Des nombreux combattans extérieurs sont attendus pour l'évènement.

K1 RULES

Junior -54 kg : Keyran Blanc (Fleurimont) - Jonathan Zahar Aly Cherif (SPBC)

Junior -67 kg : Florent Armougoum (Savate Académie) - Danyan Laboute (Valin)

Classe B-60 kg : Naila El-Hadad (BDN) - Laetitia Montagnon (ASBC)

Classe B-75 kg : Sébastien Boivin (SPBC) – Brian Baillif (SPBC)

Classe Pro-67 kg : Tom Soulliere (Moufia Boxing Club) – Fabien Manouere (ASCE Vincendo)

Classe Pro-67 kg : Aboubacar Diagouraga (Paris) - Giovanni Boyer (BDN)

Classe Pro-75 kg : Vianney Sépéroumal (BCDLR) – Willian Gomes Da Silva Nata (Brésil)

KICK

Classe B-60 kg : Olivier Ivoula (Nackmuay Sainte-Anne) - Yoni Ranemachise (JPPDA)

Classe B-71 kg : Ruben Marie-Françoise (Fleurimont) – Mahammad Mongrolia (BCDCV)

Classe A -57 kg : Alexis Armand (BDN) – Jérôme Filaumart (ASCE Vincendo)

MUAY THAI

Classe A -67 kg : Ulrich Zemia (UBCDLS) – Jordan Isabelle (Île Maurice)

Classe Pro-60 kg : Josué Absalon (Paris) – Sofiane Meddar (Paris)

Classe Pro-65 kg : Aasila Achraf (Lyon Muay) - Kevan Sala (ASCE Vincendo)

Classe Pro-67 kg : Vincent Naxos (BDN) – Mohammed Chehboub (Fethi’s Gym Bellevue)

Classe Pro-68 kg : Djellal Faouzi (Paris) – Olivier Lagarrigue (ASCE Vincendo)

Classe Pro-71 kg : Mohamed Madi (UBCDLS) – Mohamed Soumah (Lyon)

