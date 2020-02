Voici les résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 16ème journée de D1

La 16ème journée de 1ère division a eu lieu ce week end.

Côté masculin, la Cressonnière reste largement en tête du classement avec 45 points, devant Lasours (38) et St Pierre (37).

Joinville – Lasours 18-33

JSB – JSP 25-24

Cressonnière – Tampon NC

Chateau Morange – Saline 30-29

St Pierre – BDN NC

HBCED – Cambuston 45-30

Côté féminin, on jouait samedi à 19h00. La Tamponnaise s'est offert une 14ème victoire d'affilée et est seule en tête du championnat.

Tamponnaise – JSB 31-16

Chaudron – Cressonnière NC

St Denis – St Louis NC

Ste Marie – BDN 27-31

St Pierre – St Joseph NC

Volleyball: 14ème journée de R1

La 14ème journée de régionale 1 était programmée ce week end.

Côté masculin, le TGV continue sur sa série de victoires: 14 en 14 matches. Seul le SDOVB s'accroche avec mais avec une défaite en 15 rencontres...

St Pierre – TGV 2-3

St Leu – SDOVB 1-3

Aigles blancs – St Denis 1-3

RCO – VB2CO 3-1

Entre Deux – Bras Panon 3-0

Côté féminin, même scénario: le TGV n'enregistre que des victoires alors que le SDOVB le talonne mais avec une défaite au compteur.

St André – RCO 0-3

VB2CO – TGV 0-3

Ste Marie – SDOVB 0-3

St Pierre – St Denis 0-3

Basketball: Prochaine journée de Nationale 3

La 13ème journée de pré nationale masculine a eu lieu ce samedi.La Tamponnaise et le COM sont toujours à égalité en tête de classement avec 25 points chacun (13 matches, 12 victoires).

St Leu – AMML 73-66

St Paul – Etang Salé 62-53

St Pierre – Tamponnaise 51-80

COM – BCD 75-73

Côté féminin, on jouait pour le compte de la 4ème journée aller de pré nationale samedi à 18h30:

St Leu – BCD 59-50

Tamponnaise – Port 68-36

VTT: 2ème manche de la coupe XC

La 2ème manche de la coupe régionale XC a eu lieu dimanche à la Plaine des Palmistes sur un circuit de 4,2km à parcourir 6 fois pour les élites. Sans surprise, Julien Chane Foc (CCSL) s'est une nouvelle fois imposé avec 2'08 d'avance sur Fabien Ténor (CCSL) et 2'23 sur Anthony Céleste (LBO2). Grégory Maillot (CCSL), prétendant au podium, a dû renoncer après le 3ème tour.

Course à pied: Trail de la savane

L'ACSP organisait le trail de la Savane ce dimanche à Plateau Caillou. Deux formats étaient au programme: 15km et 28km sur les sentiers de la savane du Cap Lahoussaye.

Sur les 15km, ils étaient 700 coureurs au départ. Fabien Céleste s'est imposé en 1h00'55 devant Stéphane Odules 1h01'48 et Florent Boyer 1h01'57. Côté féminin, Isabelle Lamy l'emporte en 1h11 devant Florence Solente 1h13 et Lucie Claurat 1h18.

Sur les 28km, ils étaient 225 coureurs au départ. Didier Telmar s'est imposé en 1h53 devant Léopold Cuvelier 1h54 et Jérôme Mussard 1h55. Côté féminin, Chantal Hodgi signe 2h14 devant Victoria Devouge 2h17 et Amandine Dumas 2h28.

K1 - Muay Thai: La Nuit des Champions

La Halle de Saint Joseph accueillait samedi soir la 15ème nuit des champions, organisée par l'ASCE Vincendo, avec près de 1200 spectateurs venus encourager les coqs péi affrontant les combattants extérieurs invités spécialement pour l'évènement.

K1 RULES

Junior -54 kg : Keyran Blanc (Fleurimont) bat Jonathan Zahar Aly Cherif (SPBC)

Junior -67 kg : Florent Armougoum (Savate Académie) bat Danyan Laboute (Valin)

Classe B -60 kg : Naila El-Hadad (BDN) bat Laetitia Montagnon (ASBC)

Classe B -75 kg : Sébastien Boivin (SPBC) bat Brian Baillif (SPBC)

Classe Pro -67 kg : Tom Soulliere (Moufia Boxing Club) bat Fabien Manouere (ASCE Vincendo)

Classe Pro -67 kg : Giovanni Boyer (BDN) bat Aboubacar Diagouraga (Paris)

Classe Pro -75 kg : Vianney Sépéroumal (BCDLR) bat Willian Gomes Da Silva Nata (Brésil)

KICK

Classe B -60 kg : Olivier Ivoula (Nackmuay Sainte-Anne) bat Yoni Ranemachise (JPPDA)

Classe B -71 kg : Mahammad Mongrolia (BCDCV) bat Ruben Marie-Françoise (Fleurimont)

Classe A -57 kg : Jérôme Filaumart (ASCE Vincendo) vainqueur par forfait de Alexis Armand (BDN)

MUAY THAI

Classe A -67 kg : Ulrich Zemia (UBCDLS) bat Jordan Isabelle (Île Maurice)

Classe Pro -60 kg : Josué Absalon (Paris) bat Sofiane Meddar (Paris)

Classe Pro -65 kg : Aasila Achraf (Lyon Muay) bat Kevan Sala (ASCE Vincendo)

Classe Pro -67 kg : Vincent Naxos (BDN) bat Mohammed Chehboub (Fethi’s Gym Bellevue)

Classe Pro -68 kg : Olivier Lagarrigue (ASCE Vincendo) bat Djellal Faouzi (Paris)

Classe Pro -71 kg : Mohamed Madi (UBCDLS) bat Mohamed Soumah (Lyon)

Haltérophilie: 3ème journée de championnat

La 3ème et dernière journée du championnat régional par équipes a rendu son verdict dimanche au Crossfit de Saint Pierre à Bois d’Olive. La petite finale mettra aux prises le SCHM St Paul avec tous ses jeunes (qui aura manqué de très peu la grande finale à cause d’une 1ère journée ratée) au Team La Fournaise 1 et au CHRF Mahaveli 2. La grande finale se disputera entre le CSPJ Saint Denis qui aura fait la course en tête dès la 1ère journée devant le CF SAINT PIERRE SPORTS et l’équipe 1 du CHRF Mahaveli. Les finales se dérouleront le 14 juin au gymnase des deux canons à Saint Denis.

Cette année était une année de transition puisque les équipes avaient la possibilité d’intégrer ou non des féminines qui bénéficiaient d’un bonus mais ça sera différent pour les finales puisque les compteurs seront remis à zéro et que toutes les équipes présenteront certainement que des athlètes masculins.

Effectivement, la Ligue Régionale a décidé pour la saison prochaine d’organier un championnat régional unisexe par équipes composées pour les Femmes de 4 sportives et pour les Hommes de 5 sportifs.

sp/www.ipreunion.com