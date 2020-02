Voici l'agenda des événements sportifs du week-end (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Handball: 17ème journée de D1

La 17ème journée de 1ère division aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

Lasours – JS Panonnaise

Joinville – Cressonnière

Saline – JSB

Tampon – St Pierre

Cambuston – Chateau Morange

BDN - HBCED

Côté féminin, on jouera samedi à 19h30 pour le compte de la 16ème journée:

JSB – Piotn St Leu

Port – Ste Marie

St Joseph – St Denis

BDN – St Pierre

Volleyball: 15ème journée de R1

La 15ème journée de régionale 1 est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi à 20h30:

VB2CO – St Denis

Bras Panon – St Pierre

RCO – Entre Deux (samedi)

Côté féminin, on jouera samedi à 18h30:

TGV – Ste Marie

Entre Deux – VB2CO

St André – St Leu

Basketball: Prochaine journée de Nationale 3

La 14ème journée de pré nationale masculine aura lieu ce samedi à 20h30:

BCD – St Leu

AMML – St Paul

Etang Salé – St Pierre

Tamponnaise - COM

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 5ème journée aller de pré nationale samedi à 18h30:

St Leu – Tamponnaise

BCD - COM

VTT: 2ème manche régionale de DH

La 2ème manche de la coupe régionale de descente aura lieu ce dimanche sur la piste des Makes à St Louis. Trois descentes seront au programme: la 1ère à 9h00, la seconde à 10h15 puis la dernière à 13h00. Le classement se fera au meilleur chrono des 3.

Course à pied: Championnat régionale de cross country

La championnat régional de cross aura lieu ce dimanche à la Plaine des Palmistes, pour toutes les catégories. Le programme sera le suivant:

- 8h00: Masters hommes 8050m

- 8h45: Espoirs, seniors et masters femmes + juniors hommes 6450m

- 9h25: Espoirs séniors hommes 9650m

- 10h15: Juniors femmes + cadets 4850m

- 10h35: Cadettes + minimes hommes 3070m

- 11h00: Minimes filles 2450m

- 11h20: Benjamins 2450m

- 11h35: Benjamines 1650m

- 11h50: Poussines 1470m

- 12h05: Poussins 1470m

- 12h20: Cross court HF à partir espoirs 3470m

Moto: 1ère manche de motocross

La 1ère manche du championnat régional de MX aura lieu ce dimanche à la Possession sur le circuit Pascal Ravenne de la Ravine à Malheur. Toutes les catégories sont invitées à participer. Les premiers départs se feront à partir de 7h00.

Triathlon: Vert Lagon

Le club triathlon remet au calendrier son triathlon sprint de vert lagon ce dimanche à la Saline les bains. Le départ sera donné à 8h00 sur la plage de Trou d'eau où sera également jugée l'arrivée après 750m de natation dans le lagon, 20km de vélo en direction de St Leu puis 5km de course à pied. Un duathlon sera également proposé en parallèle ainsi que des aquathlons pour les plus jeunes.

sp/www.ipreunion.com