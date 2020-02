Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Championnat départemental de gymnastique s'est déroulé au Saint-Denis Gym Réunion, à Champ Fleuri ce samedi 15 février 2020. Plus de 500 personnes se sont déplacées pour y assister. Pour cette première compétition de l'année, le gymnase était plein de jeunes gymnastes et de parents motivés. L'ambition était de se préparer pour les qualifications au Championnat de France durant cette compétition non qualificative. L'occasion aussi de revenir sur la situation de la gym en France et à La Réunion, vivier de champions. (Photos : Comité de gymnastique Réunion)

