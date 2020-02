Voici les résultats des événements sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 17ème journée de D1

La 17ème journée de 1ère division a eu lieu ce week end.

Côté masculin, pas de changement au classement: la Cressonnière domine avec 51 points, devant St Pierre 43 points et Lasours 41 points.

Lasours – JS Panonnaise 37-26

Joinville – Cressonnière 18-38

Saline – JSB 36-31

Tampon – St Pierre 23-24

Cambuston – Chateau Morange 26-36

BDN – HBCED 23-23

Côté féminin, la Tamponnaise signe une 15ème victoire de rang en autant de matchs disputés et domine le classement avec 44 points, devant le BDN 35 points et le Port 32 points.

Cressonnière – Tamponnaise 21-25

JSB – Piotn St Leu 33-30

Port – Ste Marie NC

St Joseph – St Denis NC

BDN – St Pierre 31-29

St Louis – Chaudron 21-18

Volleyball: 15ème journée de R1

La 15ème journée de régionale 1 était programmée ce week end.

Côté masculin, seules trois rencontres ont eu lieu, sans impact sur le classement toujours dominé par le TGV et le SDOVB.

VB2CO – St Denis 1-3

Bras Panon – St Pierre 0-3

RCO – Entre Deux 2-3

Côté féminin, seulement trois rencontres étaient programmées également. Le TGV signe une 15ème victoire en 15 rencontres et reste plus que jamais leader du championnat devant le SDOVB et St Denis.

TGV – Ste Marie 3-0

Entre Deux – VB2CO 0-3

St André – St Leu 0-3

Basketball: Dernière journée de Nationale 3

La 14ème journée de pré nationale masculine a eu lieu ce samedi. Elle était la dernière journée de la phase de poule: le COM est 1er avec 27 points, devant la Tamponnaise, St Pierre et le BCD.

BCD – St Leu 94-53

AMML – St Paul 65-83

Etang Salé – St Pierre 68-63

Tamponnaise – COM 67-74

Côté féminin, on jouait pour le compte de la 5ème journée aller de pré nationale:

St Leu – Tamponnaise 41-83

BCD – COM 54-60

VTT: 2ème manche régionale de DH

La 2ème manche de la coupe régionale de descente a eu lieu dimanche sur la piste des Makes à St Louis. Théo Gauvin s'est montré le plus rapide dès la 1ère des 3 descentes en 2'24"710, devant Nayel Naze en 2'27"465 et Valentin Braye en 2'28"314.

Course à pied: Championnat régionale de cross country

La championnat régional de cross a eu lieu ce dimanche à la Plaine des Palmistes, pour toutes les catégories. Les champions sont les suivants:

Masters : Fleur Santos Da Silva / Fabrice Mithridate

Séniors: Blandine Lhirondel / Rudy Baret

Espoirs: Jeanne Bertrand / Sébastien Issarambe Refane

Juniors: Jennifer Mulot / Vincent Lebon

Cadets: Lilou Léon / Tony Philippe

Minimes: Wilsy Bègue / Thomas Parmentier

Benjamins: Ciara Lemaire / Tom Lauret

Poussins: Faustine Chevalier / Maxence Bal

Court: Manon Thévent / Alexandre Dallenbach

Triathlon: Vert Lagon

Le club triathlon organisait son triathlon sprint de vert lagon dimanche à la Saline les bains avec 750m de natation dans le lagon, 20km de vélo en direction de St Leu puis 5km de course à pied. L'épreuve a remporté un grand succès puisqu'elle a rassemblé 240 triathlètes! Fabien Céleste s'est imposé en 57'18 devant Adrien Hochede 57'37 et Mathieu Desserprit 58'24. Côté féminin, Marjolaine Pierré signe la grosse perf du jour en prenant la 8ème place scratch en 1h00'17 à seulement 3 minutes du vainqueur. Elle devance donc largement Sidonie Trboulet seconde en 1h07 et Soizic Coudière 3ème en 1h08.

Sur le duathlon, ils étaient une cinquantaine de participants: Anthony Céleste l'emporte en 54'47 devant Aurélien Jacoutot 54'50 et Pierre Bénard 57'56. Côté féminin, victoire de Louise De Bonhome en 1h08 devant Eugénie Mareux 1h09 et Amara Siva 1h11.

4ème manche des championnats de La Réunion de skate

Champion de La Réunion +16ans street

1 GENCE Laurent

2 MERIC PORTAL Matteo

3 DORLA Baptiste

Champion de La Réunion -16ans street

1 MASSAIN Mathéo

2 LAMY Rodrigues

3 DE SOUZA Mathis

Champion de La Réunion Fille

1 DIJOUX Elena

2 MARCELLY Élina

3 LOUIS JEAN Marine

Espoir féminine LAMY Diane

Champion de La Réunion +16ans Bowl

1 NICOLE Basil

2 GENCE Laurent

3 DELORT Enzo

Champion de lLa Réunion -16ans Bowl

1 BESSON CHIARAMONTI Nathan

2 LAMY Rodrigue

3 MULLER Adam

À venir championnat de France en avril à Biarritz pour le street et à Chelle Paris pour le Bowl

