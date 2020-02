Voici l'agenda des événements sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 18ème journée de D1

La 18ème journée de 1ère division aura lieu ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15:

JSP – Saline

JSB – Cambuston

HBCED – Tampon

Chateau Morange - BDN

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 19h00:

Tamponnaise – Piton St Leu

Cressonnière – St Louis

Ste Marie – JSB

Chaudron – St Joseph

St Pierre – Port

St Denis - BDN

Volleyball: 16ème journée de R1

La 16ème journée de régionale 1 est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 20h30:

St Pierre – RCO

St Leu – Bras Panon

Entre Deux – VB2CO samedi

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 18h00:

St Leu – RCO

VB2CO – St André

Ste Marie – Entre Deux

St Pierre - TGV

Basketball: Coupe de La Réunion

Ce week end sera consacré à la coupe de La Réunion.

Côté masculin, on jouera les 8èmes de finale ce vendredi à 20h30:

ASPTT – Bulls Chaudron

St Joseph – Tamponnaise

Boa – St Pierre

Ste Marie – Ste Marie

Aiglons – BCD2

BCD3 – Etang Salé samedi

Côté féminin, on jouera l'avant tour de la coupe de la Réunion samedi à 18h30:

St Paul – Port

Tamponnaise2 – BCD

BMX: 2ème manche de la Coupe de La Réunion

La 2ème manche de la phase finale de la coupe de La Réunion aura lieu ce dimanche, organisée par le Bicross Club Omega sur la piste de Cambaie à St Paul. Les essais débuteront à 8h30 pour une 1ère manche qualificative à 10h00. Les finales sont programmées à partir de 14h30.

Moto: Course de côte

Le Team 974 Deux Zéro organise une course de côte ce dimanche sur la ravine à Malheur de la Possession. Le premier départ sera donné à 8h00 sur le CD41 sur un tronçon de 2,5km.

Course à pied: La Nocturne de Saint Jo

Le COSSJ organise ce samedi la nocturne de St Jo pour la 6ème édition. Une boucle de 10km dans les rues de Saint Joseph au départ de la mairie sera proposée à 20h00.

Course à pied: Trail des Anglais

Ilop Sport organise son trail des Anglais ce dimanche entre le Port et Saint Denis, sur un tracé de 28km et 1300m D+ empruntant le célèbre chemin des Anglais. Le départ sera donné à 5h30 du gymnase Cotur pour les 1000 participants qui s'élanceront pour 8km de route avant d'attaquer le chemin Crémont qui les amènera à la Grande Chaloupe, puis St Bernard, le Colorado et enfin la stade la la Redoute.

Natation: 2ème meeting de qualification

La piscine du Chaudron de Saint Denis accueillera samedi et dimanche le second meeting de qualification. Toutes les distances seront au programme pour les nageurs qui tenteront de réaliser les minimas en vue de se qualifier pour es prochains championnats de France. Début des épreuves à 9h00 le matin pour les séries, puis 15h00 l'après midi pour les finales.

sp/www.ipreunion.com