La Réunionnaise Fanny Gibert (Team Vertical'Art) a décroché une médaille d'or au championnat de France d'escalade qui a eu lieu le samedi 22 février et le dimanche 23 février 2020 à Charnay les Macons (centre - est de la Métorpole. Elle a été récompensée en catégorie bloc séniors. Il s'agit de son cinquième sacre, dont 4 consécutifs depuis 2017. Après avoir accéder aux demi finales, Kintana Iltis et Lucile Saurel, toutes les deux licenciées du club Austral Roc et membre du Pôle France de Voiron, terminent respectivement à la 9ème et 10ème place. Iliann Cherif, membre du Club Austral Roc et du Pôle Espoir Outre-Mer, finit à la 41ème place, tandis que Mathieu Promard, du club Escalade d'Abord Saint Charles, termine à la 67ème place (Photo

