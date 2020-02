Voici les résultats des événements sportifs du week-end des 22 et 23 février 2020 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 18ème journée de D1

La 18ème journée de 1ère division a eu lieu ce week end (la 17ème pour les filles).

Côté masculin, la Cressonnière a signé une nouvelle victoire, la 19ème d'affilée, et semble intouchable cette saison. St Pierre et Chateau Morange s'accroche au podium à plus de 10 points du leader.

Cressonnière – Lasours 31-21

JSP – Saline 34-29

JSB – Cambuston 40-26

HBCED – Tampon 27-29

St Pierre – Joinville 43-17

Chateau Morange – BDN nc

Côté féminin, la Tamponnaise signe une 17 ème victoire en autant de rencontres et s'assure la place de leader devant St Denis et BDN à 15 points.

Tamponnaise – Piton St Leu 39-16

Cressonnière – St Louis 31-16

Ste Marie – JSB 26-24

Chaudron – St Joseph 33-32

St Pierre – Port nc

St Denis – BDN 31-14

Volleyball: 16ème journée de R1

La 16ème journée de régionale 1 était programmée ce week end.

Côté masculin, le TGV et le SDOVB n'ont pas joué mais sont toujours en tête du classement avec 40 points devant St Leu 32 points.

St Pierre – RCO 3-1

St Leu – Bras Panon 3-0

Entre Deux – VB2CO 3-0

Côté féminin, le TGV s'offre sa 16ème victoire de rang en autant de rencontres. Personne ne semble en mesure de le dépasser au classement, le SDOVB accusant déjà 9 points de retard et St Denis 13 points.

St Leu – RCO nc

VB2CO – St André 3-0

Ste Marie – Entre Deux 3-0

St Pierre – TGV 0-3

Basketball: Coupe de la Réunion

Ce week end était consacré à la coupe de la Réunion.

Côté masculin, on jouait les 8èmes de finale:

ASPTT – Bulls Chaudron 35-48

St Joseph – Tamponnaise 56-92

Boa – St Pierre 66-104

Ste Marie2 – Ste Marie 66-81

Aiglons – BCD2 62-69

BCD3 – Etang Salé 81-61

Côté féminin, on jouait l'avant tour de la coupe de la Réunion samedi à 18h30:

St Paul – Port 37-84

Tamponnaise2 – BCD nc

Port2 – Boa 31-57

AMML – Etang Salé 38-53

Course à pied: La Nocturne de Saint Jo

Le COSSJ organisait ce samedi la nocturne de St Jo pour la 6ème édition. Une boucle de 10km dans les rues de Saint Joseph au départ de la mairie était proposée à 20h00 pour 600 coureurs inscrits.

Florian Durque s'est imposé en 33'31 devant Raphael Huet 33'56 et Géraldo Trulès 34'09. Côté féminin, Charlotte Hale signe 39'55 et s'impose devant Mélinda Morel 44'47 et Frédérique Weigel 44'50.

Course à pied: Trail des Anglais

Ilop Sport organisait son trail des Anglais ce dimanche entre le Port et Saint Denis, sur un tracé de 28km et 1300m D+ empruntant le célèbre chemin des Anglais. Le départ était donné à 5h30 du gymnase Cotur pour les 1400 participants.

Souvent placé les années précédentes, Romain Fontaine s'est imposé en 2h24 devant Aurélien Jacoutot 2h27'10 et Jean Marie Cadet 2h27'47. Côté féminin, la championne du monde de trail Blandine L'Hirondel s'offre la 5ème place scratch en 2h31! Elle devance largement la seconde Victoria Devouge en 3h06 et Sophie Blard en 3h07.

Natation: 2ème meeting de qualification

La piscine du Chaudron de Saint Denis accueillait samedi et dimanche le second meeting de qualification. Toutes les distances étaient au programme pour les nageurs qui tentaient de réaliser les minimas en vue de se qualifier pour es prochains championnats de France. Les meilleures performances par discipline sont les suivantes:

50 nl: Emma Morel (St Louis) 27"91 / Nans Mazellier (ASEC) 24"81

100 nl: Emma Morel (St Louis) 1'00"94 / Mathieu Ceus (ACER) 54"00

200 nl: Manon Dijoux (CNSJ) 2'14"03 / Nans Mazellier (ASEC) 1'56"53

400 nl: Justine Bernet (St Louis) 4'49"09 / Nans Mazellier (ASEC) 4'19"02

800 nl: Liya Goupil Lizekne (ASEC) 9'55" / Timéo Bordier (ASEC) 9'10"54

1500 nl: Audrey Gonthier (CNPO) 22'02"39 / Thomas Naboudet (CNT) 19'35"06

50 dos: Emma Morel (St Louis) 31"28 / Tom Foulquier (St Louis) 28"40

100 dos: Camille Grondin (CNSJ) 1'14"78 / Tom Foulquier (St Louis) 1'00"42

200 dos: Camille Grondin (CNSJ) 2'44"70 / Tom Foulquier (St Louis) 2'14"44

50 brasse: Clémentine Turpin (SDR) 36"12 / Matys Louise (ASEC) 32"03

100 brasse: Janice Omnes (CNSP) 1'16"99 / Nans Mazellier (ASEC) 1'07"74

200 brasse: Janice Omnes (CNSP) 2'44"00 / Antoine Morel (St Louis) 2'32"71

50 pap: Emma Morel (St Louis) 27"95 / Nans Mazellier (ASEC) 25"58

100 pap: Emma Morel (St Louis) 1'03"57 / Nans Mazellier (ASEC) 57"40

200 pap: Maelys Alias (CNSJ) 2'43"92 / Kilian Harzig (CNSJ) 2'18"37

200 4n: Clémentine Turpin (SDR) 2'32"10 / Tom Foulquier (St Louis) 2'19"38

400 4n: Janice Omnes (CNSP) 5'30"14 / Arthur Prevotat (ASEC) 5'11"93