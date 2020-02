Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Le surfeur réunionnais Jorgann Couzinet partage son dernier film, avec des prises de vue réalisées par Pierre Beurier. La vie de la saison 2019 signifie un retour aux sources à La Réunion, afin de se ressourcer pour la nouvelle année. Hélas, Jorgann Couzinet s'est blessé lors d'une session et doit désormais se reposer... L'occasion de partager ce petit film nommé "Z.I.O.N." et dans lequel on profite à la fois des prouesses de Couzinet et des vues majestueuses de l'île intense. De quoi en prendre plein les yeux. (Photo : capture d'écran Z.I.O.N. / SurfSession)

