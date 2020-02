Voici l'agenda des événements sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: Match en retard

Ce vendredi 20h00 aura lieu une seule rencontre de D1 masculine entre Joinville et Bois de Nèfles pour le compte de la 14ème journée.

Volleyball: 17ème journée de R1

La 17ème journée de régionale 1 est programmée ce week end.

Côté masculin, on jouera vendredi et samedi soir à 20h30 :

VB2CO – SDOVB

Bras Panon – Aigles blancs

TGV – St Denis samedi

RCO – St Leu samedi

Entre deux – St Pierre

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 18h00:

RCO – SDOVB

TGV – St Denis

St Pierre – Entre deux

St André – Ste Marie

St Leu – VB2CO vendredi

Basketball: Championnat National 3

La seconde phase du championnat se poursuit samedi à partir de 19h00 avec les play offs de la pré nationale masculine en deux poules A et B:

TBB – BCD

COM – SPBB

Etang Salé – St Leu

St Paul – AMML

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 6ème journée de pré nationale samedi à 18h30:

Port – St Leu

COM - TBB

Course à pied: Caldeira Trail

Réunion Demain organise la 9ème édition de la Caldeira Trail ce samedi avec trois courses au programme: Caldeira Trail 71km et 2000m d+ en solo ou en relais à 3 et le trail des Brûleries 48km et 1500m d+ en solo. Le départ des courses est donné à la Plaine des cafres Bourg Murat, au niveau des grands kiosques à 2h du matin pour le 71 km, 3h pour le relais, puis à 6h pour le 48 km.

Les deux courses se dirigeront vers le Nez de Boeuf, le piton Textor puis Foc Foc: ensuite les coureurs de la Caldeira iront faire un aller retour au Dolomieu avant de reprendre le parcours au niveau de Foc Foc pour rejoindre St Philippe où sera jugée l'arrivée.

Course à pied: 10km de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organise ses 10km ce samedi dans les rues de la plaine des palmistes. L'épreuve consistera en deux boucles de 5km. Le départ sera donné à 17h00 du stade où sera également jugée l'arrivée.

Course à pied: Boucle de la Savane

Tipa Tipa remet au goût du jour son cross de la savane, sous une nouvelle appellation ("Boucle") qui proposera un tracé de 25km sur les sentiers de la savane entre St Gilles les hauts et le Cap Lahoussaye. Le départ sera donné à 6h00 du case de St Gilles les hauts, où sera également jugée l'arrivée.

Course à pied: Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organise son trail ce dimanche à Bras Panon sur un tracé de 26km et 800m d+ entre le stade Paul Moreau et le site de l'Eden. Le départ sera donné à 6h30.

Cyclisme: 6ème édition "Love le vélo"

Anim'services organise sa cyclosportive ce dimanche à Saint Philippe avec deux formats au programme: un 70km en aller retour entre St Philippe et Piton Ste Rose et un 110km sur le même principe qui poussera jusqu'à Ste Anne. Les départs se feront à 8h00 pour les 110km et 8h15 pour les 70km.

Cyclisme: 4ème journée de piste

La 4ème journée de la coupe régionale de piste aura lieu ce samedi après midi à partir de 14h00 au vélodrome de Champ Fleuri avec au programme: 200m lancés, vitesse individuelle et tempo race.

Escalade: Championnat de France de bloc

Ce week end du 29 février au 1er mars se déroulera le Championnat de France de bloc jeune 2020 à la Baconnière. 10 jeunes athlètes du Centre Régional d’Entrainement représenteront la Réunion :

Minime fille: Oriane BERTONE membre du club 7a l’ouest et du Pôle Espoir Outre-Mer (championne de France, d’Europe et du Monde dans la discipline en 2019).

Minimes garçons: Sam POULLAIN membre du club 7a l’ouest et du Pôle Espoir Outre-Mer et Marius PAYET GABORIAUD membre du club Austral Roc et du Pôle Espoir Outre-Mer.

Cadettes: Kintana ILTIS membre du club Austral Roc et du Pôle France de Voiron (vice championne de France en 2019) et Candice POULLAIN membre du club 7a l’ouest et du Pôle Espoir Outre-Mer.

Cadets: RUDY DAUVILLIER membre du club Escalade D’abord Saint Charles et du Pôle Espoir Outre-Mer et Ilyes MAGOUTIER du club Austral Roc.

Junior fille: Lola GUEZILLE du club Est’kalad.

Juniors garçons: Iliann CHERIF membre du club Austral Roc et du Pôle Espoir Outre-Mer (Médaille de bronze en 2019) et Mathieu PROMARD du club Escalade D’abord Saint Charles.

Karaté: Championnat régional kata

Le Championnat régional kata se déroulera le dimanche 1er mars au dojo régional de Champ Fleuri. Le contrôle des passeports se fera à 8h pour les Poussins et Pupilles, 9h pour les Benjamins, 9h30 pour les Minimes, 10h pour les Cadets, 10h30 pour les Juniors, 11h pour les Seniors et Vétérans.

sp/www.ipreunion.com