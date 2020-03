Voici les résultats sportifs du week-end

Volleyball: 18ème journée de championnat R1

Contrairement aux autres ligues de sports collectifs, la ligue de volleyball n'a pris immédiatemment la décision d'annuler ses rencontres. Ainsi, les matches programmés vendredi soir ont eu lieu, avant que la ligue change finalemment d'avis après l'allocution du 1er Ministre et de la Ministre des Sports.

Côté masculin, deux rencontres ont eu lieu:

St Pierre – VB2CO 3-0

St Leu – Entre Deux 3-1

Aigles blancs – RCO annulé

SDOVB – TGV annulé

Côté féminin, toutes les rencontres programmées samedi soir ont été annulées.

Athlétisme: Championnat masters

La ligue devait organiser le championnat régional masters ce week end au stade Marc Nasseau de St Denis. Finalement, après les directives de la Fédération Française d'Athlétisme, la ligue a préféré annuler l'épreuve, comme toutes les compétitions programmées en mars. Elle cherche désormais à reporter les championnats de 10km prévus initialement le week end prochain.

Beachtennis: Trophée Pam Beach et Open des Brisants reportés

Le trophée Pam Beach n'a pas pu aller à son terme de ce week end, stoppé au stade des 16èmes de finale après le communiqué de la ligue de tennis. Il sera finalement reporté du 28 octobre au 1er novembre, tout comme l'Open international des Brisants programmé le week end prochain, reporté du 21 au 25 octobre.

Haltérophilie: Tournoi international océan indien

Malgré l’épidémie du coronavirus-covid 19 et les dernières mesures limitant les regroupements de personnes, le tournoi international océan indien U17 en haltérophilie a pu se dérouler normalement samedi après-midi au gymnase des deux canons à Saint Denis.

La sélection Réunionnaise composée de 3 jeunes filles et 2 jeunes garçons est restée maitre chez elle en l’emportant contre les 2 équipes Mauriciennes avec un total points de 856,12 contre 790.76 pts pour l’équipe 1 Mauricienne et 757.30 pts pour l’équipe 2 de Maurice.

Les meilleures performances individuelles ont été réalisées par :

Chez les jeunes filles :

Maeva MATELOT (MRI) avec un total de 100 kgs en cat PDC 45kgs

Clarisse TISSOT (REU) avec un total de 128 kgs en cat PDC 76 kgs (record de la Réunion ainsi que 70 kgs à l’épaulé jetée

Idalie CLAVIER (REU) avec un total de 102kgs en cat PDC 55 kgs

A noter les 2 records de la Réunion pour la toute jeune U15 du SCHM ST PAUL Alicia AUZATE en cat PDC 49kgs avec 47 kgs à l’EJ et 83 kgs au total olympique

Chez les jeunes garçons :

Damien RICHARD (REU) avec un total de 190 kgs en cat PDC 81kgs (record de la Réunion)

Louis Joseph ANTHONY avec un total de 162 kgs en cat PDC 61 kgs

Chemben WINESHEN avec un total de 160 kgs en cat PDC 67kgs

sp/www.ipreunion.com