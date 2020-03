Alors que le confinement général est prolongé jusqu'au 15 avril, la Ligue réunionnaise de basket suspend définitivement les championnats pour la saison 2019-2020. Cette décision s'applique conformément à celle prise par la Fédération française de basket, ce dimanche 29 mars 2020. Il n'y aura ni descente ni champions, ni promotions, ni relégations, informe le président de la Ligue Johan Guillou. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Fédération explique “qu’elle a toujours eu pour objectif de préserver la santé de ses licenciés, et qu’elle a donc pris la décision d’arrêter définitivement l’ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) pour la saison en cours. Les classements sont donc figés et les titres de champions ne sont pas attribués pour l'exercice 2019-2020. Il n'y aura pas non plus de promotion, ni de relégation.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com