Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le "Don't rush challenge" (littéralement : le challenge du "ne vous précipitez pas") est un défi vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis l'entrée en confinement. "L'objectif (de la vidéo) est de montrer la métamorphose, en plein confinement, entre un style vestimentaire en civil et un style plus professionnel et sportif" écrit lequipe.fr. Les nageuses et les nageurs de l'équipe de France, dont la Réunionnaise Alizée Morel, "ont mis en ligne le leur, où ils se passent fictivement le témoin grâce à un bonnet de bain". La vidéo est à voir sur le site de lequipe.fr (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Le "Don't rush challenge" (littéralement : le challenge du "ne vous précipitez pas") est un défi vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis l'entrée en confinement. "L'objectif (de la vidéo) est de montrer la métamorphose, en plein confinement, entre un style vestimentaire en civil et un style plus professionnel et sportif" écrit lequipe.fr. Les nageuses et les nageurs de l'équipe de France, dont la Réunionnaise Alizée Morel, "ont mis en ligne le leur, où ils se passent fictivement le témoin grâce à un bonnet de bain". La vidéo est à voir sur le site de lequipe.fr (Photo archives rb/www.ipreunion.com)