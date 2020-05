Alors qu'il devait avoir lieu le 25 mars dernier, le tirage au sort du Grand se tient bien ce lundi 4 mai 2020 à 14 heures, au siège de l'association. Un moment symbolique pour l'ultra-trail, dont la tenue un temps menacée par la pandémie de coronavirus, a finalement été confirmée du 15 au 18 octobre prochain. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Bien que se déroulant au mois d’octobre, le Grand Raid a dû, comme toutes les compétitions sportives, faire avec l’incertitude liée à la crise sanitaire. Un temps prévu au 25 mars, le tirage au sort de la course a finalement lieu ce lundi 4 mai 2020, à 14 heures. La date limite de pré-inscriptions avait, elle aussi, été repoussée du 15 mars au 30 avril pour permettre au plus grand nombre de postuler à une participation.

Tous les ans, un quota est instauré sur chacune des courses en fonction de l’origine des participants, un certain nombre de places étant réservé aux locaux. Cette année, les tirages au sort auront lieu pour trois des quatre courses : la Mascareignes, la Diagonale des fous et le Zembrocal Trail. Il n’y aura pas de tirage au sort pour le Trail de Bourbon.

Moments forts de l’organisation, les tirages au sort se feront en présence d’un huissier de justice et seront retransmis en direct sur Facebook, pour assurer la transparence la plus complète. La course elle aura lieu, du 15 au 18 octobre 2020.

