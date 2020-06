La petite phrase, au milieu de sa chronique pour le journal L'Équipe, était presque passée inaperçue : "J'attends de voir quelle sera la situation en septembre pour peut-être courir sur un événement en octobre ou novembre." François D'Haene envisage de reprendre la compétition en octobre, mois au cours duquel s'élancera le Grand Raid, dont il est quadruple vainqueur. Si sa participation n'est pas encore confirmée, celles d'autres traileurs de renom le sont. Grégoire Curmer, vainqueur de la dernière Diagonale des fous l'année dernière, courra le Trail de Bourbon en 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Et si le Grand Raid trouvait quelques avantages dans la morosité du sport international. Outre l’éventuelle participation de François D’Haene, recordman de victoires chez les hommes, l’annulation de courses partout à travers le monde, laisse l’épreuve réunionnaise entrevoir la venue de pointures mondiales.

Après moult faux-départs et hésitations liées à la crise sanitaire, les organisateurs du Grand Raid ont finalement validé la date du 15 octobre pour la tenue de la course. Pas de report ni d’annulation, qui offre aux meilleurs traileurs du monde l’opportunité de retrouver la compétition sur les sentiers de La Réunion.

Lire aussi : 32ème Grand Raid : plus de 6.000 participants sont attendus

Grégoire Curmer, tenant du titre, a déjà confirmé sa venue à l’organisation pour participer au Trail du Bourbon. De même pour Mimmi Kotka, 4ème lors de sa dernière participation en 2018, ou le Sud-Africain Ryan Sandes.

“On a des bons traileurs qui nous appellent depuis une quinzaine de jours. Je pense que dans le mois ou mois et demi à venir, on devrait avoir beaucoup de demandes”, affirme Stéphane André, responsable de la communication du Grand Raid. “Notre pratique est de laisser un certain temps aux têtes d’affiches pour s’inscrire. Si Kilian Jornet (vainqueur en 2010 et 2012) nous appelle le 15 août, on le prend.”

- “Le calendrier chamboulé” -

Habituel point d’orgue de la saison pour nombre d’entre eux, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc n’aura pas lieu année. Initialement prévu du 24 au 31 août prochains, la mythique course alpestre ne reviendra pas avant l’été 2021. Tout comme l’Ultra-Trail d’Andorre, dont le départ était prévu le 7 juillet, et la Hardrock 100, épreuve américaine qui devait avoir lieu du 17 au 19 juillet.

“Forcément le calendrier est chamboulé. Il n’y a pas tant de courses que ça au troisième trimestre et on est plutôt bien placé. On espère avoir d’autres coureurs”, anticipe Stéphane André, affirmant que la participation de François D’Haene restait pour le moment au conditionnel.

“Il paraît très peu probable de porter un dossard dans un contexte international avant le mois d'octobre”, indiquait le quadruple vainqueur de la Diagonale des fous dans sa chronique pour L'Équipe. Un constat froid et lucide qui ouvre la porte à l’expression de son “envie débordante” sur la course qu’il a le plus remportée dans son illustre carrière.

En attendant son éventuelle venue, l’organisation du Grand Raid, heureuse de la conjoncture actuelle, affiche une certaine humilité. “Dans la montagne, on est solidaires. On ne va pas se réjouir du malheur des autres. Pour le trail en général, c’est dommage que la saison soit impactée. Pour l’instant, les signaux sont verts, mais on ne sait pas ce que l’avenir nous réservera non plus.”

Avant d’accueillir les plus de 6.000 concurrents le 15 octobre prochain, les organisateurs observeront attentivement la tenue des courses maintenues à La Réunion, dont le Trail de minuit le 1er août prochain, qui feront figure de “tests dans la mise en place des protocoles sanitaires”.

Lire aussi : Grand Raid : les coureurs peuvent obtenir un dossard pour l'association Aïna

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com