Ce dimanche 28 juin 2020, des tags racistes ont été inscrits sur les photos d'athlètes français autour de l'Insep (Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance). Dans un contexte national et international de lutte contre le racisme, les inscriptions avaient émues au-delà même du monde du sport. En réponse, l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a publié les photos retouchées, afin de détourner les messages racistes. Une initiative qui fait débat.

“Singe”, “Négro”... Des inscriptions explicitement racistes qui ont été découvertes, ce dimanche 28 juin, sur trois photos d’athlètes français ornant la clôture autour l’Insep, à Paris. Sur les panneaux vandalisés, on retrouvait initialement des photos à la gloire du judoka Teddy Riner et du sprinter Dimitri Bascou.

Des graffitis partagés et dénoncés sur les réseaux sociaux par plusieurs sportifs, dont la pentathlète Elodie Clouvel, l'athlète Maëva Danois ou encore l’ex-judokate Gévrise Émane. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a qualifié ces actes “ignobles et lâches”. “Le combat contre le racisme doit se poursuivre. Ne relâchons pas notre vigilance. Tout mon soutien aux athlètes et à ceux qui se sentent salis par ces comportements révoltants”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Les images de ces actes ignobles et lâches réalisés à l’extérieur de l’ @INSEP_PARIS nous rappellent que le combat contre le racisme doit se poursuivre. Ne relâchons pas notre vigilance. Tout mon soutien aux athlètes et à ceux qui se sentent salis par ces comportements révoltants https://t.co/QQIHwHGhfJ — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) June 28, 2020

La direction de l'Insep a décidé de déposer plainte contre X.

- Une réaction qui fait débat -

Face à l’émoi suscité par ces insultes, l'organisation de Jeux Olympiques de Paris 2024 a réagi ce mardi, en les détournant en message anti-racistes.

Ne laissons pas le racisme avoir le dernier mot.#TousUnisContreLaHaine pic.twitter.com/pQdnZDKRzB — Paris 2024 (@Paris2024) June 30, 2020

"Négro" est devenu "Roi du 110 m haies, médaille de bronze olympique et fierté de la France" sur le portrait de Dimitri Bascou, et "Singe" sur celui de Teddy Riner transformé en "Génie des tatamis, double champion olympique et fierté de la France".

Si beaucoup saluent la créativité de la réponse et le massage véhiculé, d'autres dénoncent une certaine maladresse en dépit de la bonne volonté. De nombreuses personnes ont en effet reproché au comité d'organisation de donner une nouvelle visibilité à ces inscriptions.

D’autres internautes doutent du fait cette communication soit efficace pour condamner le racisme car elle laisse apparaître les tags d’origine.

Quand on se fait insulter de singe, la réponse ne peut pas être " Non, non, je suis un génie, regardez mes exploits sportifs". C’est censé envoyer quel message cette campagne ?! — Nessie (@combaheeness) June 30, 2020

C’est abject et d’une violence presque égale à celle des graffitis. Ça renforce certaines idées selon lesquelles, seul.e.s les noir.e.s performant.e.s sont assez bien pour cette société ne méritent pas ses insultes. — Men are Trash (@coeurdelouvecom) June 30, 2020

- Des explications, puis des excuses -

Face à ces dénonciations, Paris 2024 s’est justifié à travers différents tweets, rappelant qu’il ne s’agissait en rien d’une campagne publicitaire mais d’une réponse à des insultes racistes qu’ils ne pouvaient pas laisser passer.

À leurs yeux, cette réponse permet de rétablir la vérité sur les athlètes visés. Ils ont également avancé à plusieurs reprises que certains athlètes leur avaient directement fait part de leur émotion. "Nous prenons la parole pour tous ceux qui refusent que le racisme ait le dernier mot".

Finalement, l'organisation des Jeux de Paris 2024 a publié un mea culpa, devant la multiplication de réactions négatives.

Notre émotion était forte, ces tags racistes nous ont révoltés.



Nous l'avons exprimée maladroitement.

Vos messages nous l’ont montré.



Combattre le racisme reste notre objectif. Nous y arriverons ensemble. #TousUnisContreLaHaine — Paris 2024 (@Paris2024) June 30, 2020

Un dernier message réitérant son objectif de combattre le racisme. Une volonté sur laquelle, cette fois, tout le monde s'accordera.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com