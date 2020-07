Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Le couple Payet avait déjà trois garçons. Leur quatrième enfant sera une fille. Dimitri Payet, le capitaine réunionnais de l'OM l'a lui même annoncé sur son compte twitter ce mercredi 1er juillet 2020. "Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ma famille et moi avons le bonheur et l'immense joie de vous confier que notre quatrième enfant à venir sera une petite fille. Notre princesse naîtra à Marseille, la ville qu'on aime et qu'on ne quittera plus" écrit le footballeur en faisant référence à sa récente décision de rester à Marseille et de baisser son salaire de moitié (Photo archives)

Le couple Payet avait déjà trois garçons. Leur quatrième enfant sera une fille. Dimitri Payet, le capitaine réunionnais de l'OM l'a lui même annoncé sur son compte twitter ce mercredi 1er juillet 2020. "Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, ma famille et moi avons le bonheur et l'immense joie de vous confier que notre quatrième enfant à venir sera une petite fille. Notre princesse naîtra à Marseille, la ville qu'on aime et qu'on ne quittera plus" écrit le footballeur en faisant référence à sa récente décision de rester à Marseille et de baisser son salaire de moitié (Photo archives)