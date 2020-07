Du 7 au 21 juillet 2020, l'association dionysienne Sport Prévention Éducation Jeunesse organise un accueil de loisirs pour enfants de 10 à 14 ans. Un stage en pension complète au CREPS de La Plaine-des-Cafres, qui mêlera sport, sorties pédagogiques et culturelles, et éducation. À 36 euros la journée, les parents ont le choix d'un séjour d'une semaine, 10 jours, ou deux semaines pour leurs marmailles. (Photo DR)

“Notre but est de faire bouger quelques jeunes de Saint-Bernard et de La Montagne, qui n’ont pas la possibilité de le faire.” Francis Lassal, président de l’association Sport Prévention Éducation Jeunesse, établit clairement l’objectif de l’accueil qu’il propose pendant les vacances.

Au programme : du sport, de la culture, du sport, des séances éducatives, et encore du sport, le tout pour la jeunesse. L’engagement éponyme de l’association est tenu. Les jeunes enfants et adolescents auront l’opportunité de se dépenser dans les installations du CREPS de La Plaine-des-Cafres. Un lieu propice aux activités prévues.

“Le CREPS est un site particulier, une structure où il y aura tout le matériel à disposition. Les endroits sont propres et il y a un complexe sportif, un gymnase, une piste d’athlétisme. Ca nous a paru comme un bon compromis, même si c’est un peu loin et qu’il fera frais (rires). On essaye de faire bouger les enfants, qui n’en ont pas eu la chance ces derniers temps. On va faire pas mal de sport.” L’entraîneur d’athlétisme Christophe Berson y veillera.

- Du sport, mais pas que... -

Au-delà du football, du tennis ou encore du badminton que pratiqueront les pensionnaires, un aspect tout particulier sera porté à la sensibilisation à des sujets de société. Sécurité routière, vivre-ensemble, maltraitance animale, harcèlement scolaire… Francis Lassal et les éducateurs se mueront en animateurs. “On est formé là-dessus. On aura des soirées thématiques, on va discuter, faire des jeux.”

Des jeux et discussions après des journées bien animées. “La journée c’est surtout des activités sportives, mais on va faire des sorties pédagogiques. La première semaine, dès le 8, on va visiter la Maison du Volcan. La deuxième semaine, on va faire une sortie baptême de poney avec les Écuries du Volcan, et le dimanche 19 on ira au jardin des tortues. Si on a un peu de sous, on fera peut-être une quatrième sortie.”

Car, la question financière demeure centrale en ces temps de crise économique. Jusqu’aux derniers instants, Francis Lassal et son équipe vont tenter de lever des fonds pour offrir la meilleurs expérience possible aux enfants accueillis. Autrement, “ce sont surtout les parents qui financent leur projet” à hauteur de 36 euros par journée.

“Les parents payent le CREPS, la pension complète. Tout ce qui est location des véhicules, visites, petits compléments ce sera l’association qui prendra en charge. Le peu de trésorerie que j’ai, je le mets au bénéfice des enfants. La réussite, c’est qu’au bout de 15 jours, ils repartent avec la banane, qu’ils aient passé de bonnes vacances.”

Des places sont encore disponibles pour le séjour, dont l’organisation assure qu’il se déroulera dans le respect des règles sanitaires. Pour tous renseignements ou inscription, contacter sportpreventioneducationjeunesse@orange.fr ou Francis Lassal au 06.92.23.69.87.

