Première compétition de surf en France depuis le début de la crise sanitaire, la Coupe de la Fédération a eu lieu ce mardi 7 juillet. La compétition, dont c'était l'édition inaugurale, réunissait un plateau des plus relevés, avec 20 des meilleurs surfeurs français (12 hommes et 8 femmes), dont Jorgann Couzinet, Vahine Fierro, Joan Duru ou encore Johanne Defay. Et chez les dames, c'est la Réunionnaise qui s'est imposée devant Pauline Ado et Vahine Fierro. Un retour à la compétition victorieux alors qu'aucune autre compétition ne figure pour le moment au calendrier international. (Photo rb/www.ipreunion.com)

