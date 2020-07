Après 13 années d'interruption, la Danone Nations Cup, la Coupe du monde des 10-12 ans, est de retour à La Réunion. Une équipe de 12 joueurs péi représentera l'île dans compétition pour la première fois depuis 2007. La Réunion compte deux victoires en sept participations, la dernière en 2006 avec Ludovic Ajorque dans ses rangs. Aujourd'hui professionnel, l'avant-centre du Racing Club de Strasbourg sera cette année le parrain de l'épreuve à La Réunion. (Photo DR)

Voilà déjà 20 ans que la première édition de la Danone Nations Cup a vu le jour réunissant alors 8 pays. L’an dernier ce ne sont pas moins de 27 pays qui étaient en compétition. C’est un événement qui fait rêver des millions d’enfants aux quatre coins de la planète. A La Réunion ce ne sont pas moins de 1500 enfants qui y participeront en 2020, dans un esprit d’ouverture, de partage, de solidarité et de respect.

Danone Réunion a souhaité inscrire au cœur de l’événement un projet solidaire au bénéfice de la Banque Alimentaire des Mascareignes. Chaque équipe participante est invitée à mettre en place des actions pour récolter des denrées au profit de l’association. "Nous souhaitons encourager les enfants à devenir des citoyens actifs, qui participent à l’avenir du monde dans lequel ils grandissent", explique François Amiot, directeur de Danone Réunion.

La Fédération Réunionnaise de Football est partenaire de l’événement. Les 120 clubs de l’île participeront aux phases de sélection du 1 août au 10 octobre. Les finales de secteurs réuniront 60 équipes du 14 au 31 octobre. Enfin, les 10 équipes sélectionnées s’affronteront lors de la finale qui se tiendra le 11 novembre au stade de La Redoute.

"Nous souhaitons que le foot soit un moment de plaisir, de respect, de solidarité et de tolérance. La Danone Nations Cup est porteuse de ces valeurs. C’est une occasion magnifique de redynamiser les clubs qui ont été durement touchés par la crise sanitaire et de faire jouer les enfants de 10-12 ans. C’est un catégorie d’âge qui n’existait pas en tant que telle dans le championnat, et qui va nous aider aussi à découvrir les talents de demain", explique Yves Ethève, Président de la Ligue réunionnaise de football

La Danone Nations Cup est la plus grande compétition de football des 10-12 ans, elle est souvent considérée comme la coupe du monde dans cette catégorie d’âge. En 2006, c’était devant plus de 40 nations que l’équipe réunionnaise était montée sur la plus haute marche du podium, une victoire qui a marqué les esprits de toute une génération de réunionnais !

Dans cette équipe, on retrouvait déjà un nom : Ludovic Ajorque. 14 ans plus tard, désormais attaquant au RC Strasbourg, le joueur de Ligue 1 a accepté avec enthousiasme d’endosser le maillot d’ambassadeur de l’événement.

En raison de la pandémie COVID-19, la finale mondiale prévue en octobre 2020 en Indonésie est annulée pour assurer la sécurité de tous les participants.

Pour que les jeunes gagnants vivent le rêve de la Danone Nations Cup jusqu’au bout, et si les conditions le permettent, l’équipe gagnante se rendra en métropole sur les traces de leur ambassadeur. Un voyage inoubliable entre visite de club, de lieux emblématiques du football, de matchs amicaux et bien d’autres surprises.