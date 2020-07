Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Après sa victoire au Port contre la Jeanne d'Arc (1-3) ce dimanche 19 juillet 2020, l'AS Excelsior est le premier leader du championnat de Régional 1 de football. Le jeune Yoni Guezello (19 ans), auteur d'un triplé, s'est particulièrement distingué lors de cette rencontre inaugurale à laquelle ont assisté Olivier Hoarau et Patrick Lebreton, les maires des deux communes. Promu à la tête de l'équipe première, après avoir entraîné les U15 la saison dernière, Eric Assati se montre on ne peut plus satisfait de ses joueurs pour sa première sur le banc des Tangos. (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

Après sa victoire au Port contre la Jeanne d'Arc (1-3) ce dimanche 19 juillet 2020, l'AS Excelsior est le premier leader du championnat de Régional 1 de football. Le jeune Yoni Guezello (19 ans), auteur d'un triplé, s'est particulièrement distingué lors de cette rencontre inaugurale à laquelle ont assisté Olivier Hoarau et Patrick Lebreton, les maires des deux communes. Promu à la tête de l'équipe première, après avoir entraîné les U15 la saison dernière, Eric Assati se montre on ne peut plus satisfait de ses joueurs pour sa première sur le banc des Tangos. (Photo d'archive rb/www.ipreunion.com)