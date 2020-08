Alors qu'elles tentent d'amoindrir les conséquences économiques de la crise sanitaire, les associations sportives de La Réunion comptent énormément sur les aides financières de leurs communes pour se relever. Les mairies, elles aussi, doivent faire face à des restrictions budgétaires, mais le constat reste implacable : les clubs de football ont la part belle au niveau des subventions. Plus que d'autres disciplines fournissant pourtant aussi de nombreux champions et médailles à La Réunion. Une situation que certaines communes tentent de rectifier, mais dont les ramifications se ressentent au quotidien pour les athlètes et leurs encadrants. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Elle est championne de France, championne d’Europe et championne du monde minime d’escalade, et pourtant, Oriane Bertone ne dispose pas des meilleurs équipements pour pratiquer sa discipline chez elle. Le club 7 À l’Ouest de Saint-Leu, où la jeune grimpeuse est licenciée, manque en effet de moyens pour améliorer ses équipements.

“La structure est vétuste”, décrit son père Stefano Bertone. “Il faudrait refaire le mur et on n’arrive à mobiliser la commune. Il y a un fort risque de fermeture du club si ça continue comme ça.” Toujours au plus près de sa championne, Stefano regrette qu’il n’y ait pas un “vrai soutien” de la municipalité saint-leusienne pour l’escalade, et devoir compter en plus grande partie sur les aides de la Région et du Département.

Une situation commune à d’autres sports à La Réunion. Comme Oriane Bertone, l'Asec Natation de Saint-Paul brille par ses résultats à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. Devenu l’un des clubs référence sur l’île, l’Asec a vu ses subventions baisser à mesure que ses résultats se sont améliorés.

“On est passé de 20.000 à 10.000 euros ces cinq dernières années. Ça couvre à peine les frais d’un mois de salaires pour nos éducateurs”, relate le président Laurent Bordier, dont la structure est principalement financée par les licences. “Ce sont les adhérents qui font tourner le club. Les gens viennent au club parce qu’on fournit un travail de qualité”, affirme-t-il, espérant toutefois que la nouvelle équipe municipale redistribue un peu les cartes.

- Le football roi à La Réunion -

Différente ville, différent sport, même problématique. Le Lutte Club Saint-Joseph domine sa discipline à La Réunion et s'illustre également hors des frontières de l'île. Cette semaine, l’association s’est vue verser 16.500 euros par la mairie. Une somme en baisse de 25% en raison des retombées économiques de la crise sanitaire, mais aussi et surtout bien inférieure à celle perçue par le club de football de l’Excelsior.

“C’est suffisant parce qu’on réussit à faire tourner la boutique, mais c’est loin de ce à quoi on pourrait prétendre”, réagit Johnny Damour, trésorier du club. “Evidemment, on fait le comparatif par rapport à l’Excelsior. Ils sortent des champions de temps en temps comme Dimitri Payet, mais nous on tape dans les championnats de France, les championnats d’Europe, tous les ans. On vise les Jeux olympiques. Ce sont des choses qu’on ne comprend pas forcément.”

À l’instar de l’Excelsior, les clubs de l’élite du football réunionnais sont souvent les mieux lotis au niveau des dotations municipales. Standard d’excellence à La Réunion, la Saint-Pierroise a perçu, jusqu’à cette année, la plus grande part des aides de la commune. Jusqu’à cette année seulement, car en raison des contraintes économiques, la mairie de Saint-Pierre n’a alloué aucune subvention en 2020. “C’est pareil pour tout le monde”, explique Luçay Arayapin, le président des Cigognes. “On est obligé d’aller toquer aux portes, faire le tour des sponsors” pour remplacer les 300.000 euros habituellement versés par la ville.

- Des ramifications au quotidien et dans l'accès au haut niveau -

Malgré la part importante de subventions allouée à son club de football, Saint-Pierre fait aussi partie des bons élèves au basket. L’une des trois communes, avec Le Tampon et Saint-Denis, qui dotent le mieux leurs clubs, selon le président de la Ligue Johan Guillou. “Dans d’autres communes, c’est vraiment difficile en termes d’aides. En N3, la première division locale, il y a une différence de 80.000 euros entre le premier et le dernier au classement financier”, détaille-t-il.

Johan Guillou regrette notamment que les subventions aux clubs de basket ne rivalisent pas avec le football, alors qu’il s’agit aussi “d’une discipline universelle, qu’on joue dans tous les pays du monde”. Et cela se ressent dans l’accession des basketteurs péi à l'élite, malgré “des exceptions comme Aurélie Bevao”. “Si on veut du sport de haut niveau, il faut des séances d’entraînement supplémentaires et des entraîneurs de meilleur niveau. Qui dit entraîneurs de meilleur niveau, dit entraîneurs mieux indemnisés...”

Johnny Damour, lui, nuance la corrélation entre soutien financier et performance dans la lutte, mais dépeint des soucis dans la gestion quotidienne. “L’argent ne fabrique pas les champions, mais c’est sûr que quand on a le budget, c’est beaucoup plus facile d’envisager les choses. On doit, par exemple, trouver un véhicule pour le déplacement de nos jeunes tous les matins à la rentrée. Celui que l’on a est en fin de vie.”

À l’Asec Saint-Paul, l’allocation de la commune couvre à peine les frais d’un mois de salaires pour les éducateurs. “Le club arrive juste à payer ses charges, ses éducateurs et une partie des déplacements aux différents championnats de France”, indique Laurent Bordier. “On n’a plus d’extras, on ne peut plus se permettre un stage ou une confrontation à l'extérieur. Des choses qui permettraient aux nageurs d’avoir encore un meilleur niveau.”

Déçus de ne pas être plus soutenus, tous les interlocuteurs interrogés s’accordent cependant à reconnaître la difficulté de répartir l’argent entre tous les acteurs associatifs. Johan Guillou élargit même le problème au niveau national, présumant que les actions au plus haut niveau de l’Etat n’incitent pas les collectivités à aider le sport en général.

“Le ministère des Sports est passé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale, ça veut tout dire. L’exemple vient d’en haut. Quand la France a obtenu l’organisation des Jeux de Paris 2024, on s’est dit qu’on aurait des moyens phénoménaux. Ça a fait complètement l’inverse”, lamente-t-il. “Le sport est considéré comme une option supplémentaire, et ça se ressent plus bas. Plusieurs communes ne croient pas vraiment en l’associatif, alors que c’est la cheville ouvrière de la société.”

- Des intentions politiques à revoir -

À Saint-Denis, la nouvelle municipalité promet d’accorder une place plus importante au sport, à tous les sports. “Notre démarche est de faire en sorte que le foot ne soit pas le sport qui reçoit toutes les attentions, tout en lui maintenant le soutien, car il a une dimension populaire très forte, quasi identitaire”, précise-t-on au cabinet d’Ericka Bareigts. “On considère la demande des gens. On ne fait pas choses pour nous, on les fait pour eux.”

Là se situe un des nerfs de la guerre. La popularité des sports influe les subventions, autant que les subventions favorise une popularité nouvelle. C’est dans ce cadre qu’à la fin du mois d’août, la mairie de Saint-Denis va organiser “Soyons Sport”, une journée d’initiation à plusieurs des 93 disciplines sportives que propose la ville.

50 millions d’euros seront également investis dans la réhabilitation d’infrastructures de sport dans la commune. “Si vous n’avez que des terrains de foot, effectivement les gens ne feront que du foot”, induit le cabinet de la maire pour justifier l’investissement. “On va renforcer toutes les installations, toutes disciplines confondues.”

Cette dichotomie entre notoriété et aide communale est également identifiée par Flore Atyassse, présidente des Sirènes de l'Ouest, club de natation synchonisée à Saint-Paul. Si son association, dont les jeunes ont été championnes de la Réunion en 2019, ne touche que 3.000 euros de subvention, c'est notamment la faute d'un manque d'exposition. “Il faut aller voir les dirigeants et leur expliquer qu’il y a d’autres clubs et d’autres disciplines qui percent. On n’est pas assez médiatisés pour qu’ils aient un retour positif”, analyse-t-elle.

La promotion des sports et de leurs champions, un des leviers possible vecteur de changement. Pour que toutes les disciplines disposent de moyens dignes de ce nom. Pour que tous les athlètes de l'île puissent faire briller La Réunion.

