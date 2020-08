Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 06 Août à 15H24

Le pongiste Antoine Razafinarivo vient de quitter son île après 4 mois et demi de confinement en famille. Classé 956ème joueur français, toutes catégories, de tennis de table, le jeune sportif n'est pas resté sans activités. A l'instar de tous les lycéens, il a suivi ses cours en ligne. Côté sport, ce médaillé d'Or des Jeux des îles n'a pas ménagé ses efforts non plus. Des exercices physiques en visio, la pratique du CrossFit à Sainte-Marie dès la fin du confinement et la reprise des entrainements intensifs et réguliers avec les clubs de la Possession, de Sainte-Marie, de la Cressonnière et des Aiglon (Photo D.R.)

Le pongiste Antoine Razafinarivo vient de quitter son île après 4 mois et demi de confinement en famille. Classé 956ème joueur français, toutes catégories, de tennis de table, le jeune sportif n'est pas resté sans activités. A l'instar de tous les lycéens, il a suivi ses cours en ligne. Côté sport, ce médaillé d'Or des Jeux des îles n'a pas ménagé ses efforts non plus. Des exercices physiques en visio, la pratique du CrossFit à Sainte-Marie dès la fin du confinement et la reprise des entrainements intensifs et réguliers avec les clubs de la Possession, de Sainte-Marie, de la Cressonnière et des Aiglon (Photo D.R.)