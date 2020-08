Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

La ville de la Possession annonce, ce mercredi 19 août 2020, l'annulation de l'ensemble des manifestations sportives ayant lieu sur son territoire ce week-end, soit du vendredi 21 août au dimanche 23 août. Sont concernées les rencontres sportives, et également l'activité de plein air prévue ce vendredi 21 août à la Place Festival. Par ailleurs, à partir de ce lundi 24 août 2020, la ville ferme pour 15 jours, soit jusqu'au 6 septembre inclus, l'ensemble de ses infrastructures sportives, culturelles et de proximité. Sont concernés les gymnases, les stades de football, les plateaux polyvalents, la piscine municipale, les boulodromes, les aire de jeux et de street Work Out, la médiathèque Héva, le centre socio-culturel Nelson Mandela, ainsi que les maisons de quartier. "Cette décision nous permet de faire preuve de prudence et garantir une évolution positive sur notre territoire", indique la mairie dans un communiqué. (Photo rb/www.ipreunion.com)

