Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ouverture du dispositif Vigie Requin Renforcée (VRR) de la Ligue Réunionnaise de Surf, prévue ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 Août 2020 sur le site de Trois Bassins, est reportée. La faute aux conditions météorologiques et à l'avis de houle qui ne permet pas l'installation du dispositif. Pour rappel, la VRR est un protocole d'observation des spots de surf afin de détecter une présence de requins et d'en alerter les pratiquants. Ce protocole est renforcé par des outils technologiques et s'insère dans le plan global de réduction du risque requin à la Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

