9 ans qu'ils rêvent de grandeur, de gloire, du graal européen, sous l'ère qatari, un rêve sur le point de devenir réalité si les Parisiens parviennent à faire tomber le grand Bayern Munich en finale de Ligue des champions, ce dimanche soir 23 août à 2020 23h (heure de La Réunion). A quelques heures du choc franco-allemand, les pronostics vont bon train à La Réunion, notamment dans les rues de Saint-Denis

Première finale de Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale n’est pas prisien face à l’équipe la plus impressionnante du moment, le Bayern Munich, en quête lui de son 6e sacre dans la compétition. Néanmoins pour David, les Parisiens ont tout de même de belles raisons d’y croire : "2 buts à 1 pour Paris, je les vois déjà gagner, avec un petit but de Mbappé, et pourtant je ne suis pas un supporter du PSG".

Un score qui pourrait donc être serré entre les deux formations, à la hauteur d’une finale de Ligue des champions pour Rajeev, qui se montre lui plutôt philosophe : "ça va être dur, dur, dur. Les deux équipes sont fortes et ont leur chance. Ca sera une surprise, suspense garanti !".

Du suspense, comme en quart de finale de la compétition, où les co-équipiers de Neymar ont arraché la victoire in extremis, dans les arrêts de jeu, face aux Italiens de l’Atalanta Bergame (2-1). Mais pour Marcel, cette fois c’est une montagne qui attend les Parisiens : "Bayern c’est un boulet de canon, ça ne rigole pas. Je vois 4 à 1 pour les Munichois".

Si le rouleau-compresseur bavarois impressionne (8-2 face au Barca en quart de finale, 3-0 contre l’OL en demi), "l’attaque de Paris est la meilleure du monde ", souligne Yves Morel, ancien journaliste sportif et fervent supporter du Stade de Reims depuis toujours, " Mbappé est trop rapide pour tout le monde, et Di Maria, un peu dans l’ombre, a beaucoup de mérite".

Des arguments offensifs qui pourraient bien percer le coffre-fort munichois ce dimanche, et faire mentir le célèbre proverbe de l’attaquant anglais Gary Lineker : "le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne".

