Ce dimanche soir 23 août 2020, Dimitri Payet, meneur de jeu de l'OM, a posté un tweet peu de temps après la finale de C1 perdue par le PSG 1 à 1 devant le Bayern de Munich. Dans une courte vidéo on voit l'écusson du Paris Saint-Germain surmontée d'une étoile, symbole d'une Coupe gagné. Arrive alors un index - que l'on peut supposer appartenir au Réunionnais -,qui oscille de gauche à droite pour signifier "non" avant de baisser l'écusson du PSG et de dévoiler le maillot de l'OM frappé de l'étoile en question. Le club marseillais est en effet la seule équipe française a avoir gagné la coupe de la Ligue. C'était en 1993 face à l'AC MIlan. Intitulé "une histoire, un club, une ville #AjamaisLesPremiers" tweet du joueur réunionnais a immédiatement déchaîné la toile. Les supporters du PSG le traitent de tous les noms d'oiseaux et lui souhaitant les pires malheurs, alors que les fans de l'OM lui adressent soutien et félicitations

