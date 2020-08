Fanny Gibert, qui a fait ses premiers pas de grimpeuse à La Réunion, a décroché la troisième place du podium en Coupe du monde de difficulté à Briançon ce dimanche 23 août. Il s'agissait de sa première finale dans cette discipline, à laquelle elle est peu habituée. La Française se distingue habituellement en bloc, où elle est également troisième mondiale dans sa catégorie.

Déjà médaille de bronze en Coupe du monde de bloc, Fanny Gibert s'offre également la troisième place en difficulté, pour sa toute première finale dans cette discipline, relate L'Equipe. A 27 ans, elle réussit un nouvel exploit dans une compétition à laquelle elle était peu habituée.

"J’ai découvert la gestuelle de cette voie comme si c’était la mienne. Je ne savais pas précisément ce que je faisais et pourtant au moment voulu je comprenais tout. Des mouvements instinctifs inexplicables. J’ai posé le cerveau, j’ai grimpé avec mon coeur, il voulait atteindre les étoiles. J’aimerais à travers ces mots vous donner un peu de la joie qui m’inonde depuis cette instant. C’est si fort, ca déborde de partout. Je vous aime. Merci de partager ça avec moi et de rendre tout encore un peu plus vrai" écrit Fanny Gibert sur son compte Instagram.

Fanny Gibert est devancée par l'Italienne Laura Rogora, qui décroche la médaille d'or, et la Slovène Janja Garnbret, triple championne du monde en 2019, et qui arrive en deuxième place. La deuxième Française qui était en finale, Nina Arthaud, est arrivée en 7ème position.

