Publié il y a 9 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Août à 19H19

À moins de trois mois de l'événement, les préparatifs du Swimrun Réunion 2020 vont bon train. Imaz Press lance, ce dimanche 30 août 2020, une rubrique spéciale pour suivre au plus près la préparation des athlètes, des bénévoles des organisateurs. Pour cette quatrième édition, plus de 650 participants sont attendus sur les lignes de départ de Boucan Canot et de l'Hermitage le 22 novembre prochain. Un événement unique, qui permettra aux concurrents de se mettre au défi dans les plus beaux sentiers et lagons du littoral Ouest. Si le contexte sanitaire l'exige d'ici au grand départ, les organisateurs sont prêts à prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter les mesures édictées par les autorités. En attendant, les inscriptions pour la course sont closes. Seul Imaz Press dispose de quelques dossards supplémentaires. Ils seront à remporter lors d'un tirage au sort exceptionnel. Restez connectés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

À moins de trois mois de l'événement, les préparatifs du Swimrun Réunion 2020 vont bon train. Imaz Press lance, ce dimanche 30 août 2020, une rubrique spéciale pour suivre au plus près la préparation des athlètes, des bénévoles des organisateurs. Pour cette quatrième édition, plus de 650 participants sont attendus sur les lignes de départ de Boucan Canot et de l'Hermitage le 22 novembre prochain. Un événement unique, qui permettra aux concurrents de se mettre au défi dans les plus beaux sentiers et lagons du littoral Ouest. Si le contexte sanitaire l'exige d'ici au grand départ, les organisateurs sont prêts à prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter les mesures édictées par les autorités. En attendant, les inscriptions pour la course sont closes. Seul Imaz Press dispose de quelques dossards supplémentaires. Ils seront à remporter lors d'un tirage au sort exceptionnel. Restez connectés. (Photo rb/www.ipreunion.com)