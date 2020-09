Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est fait ! La superstar argentine Lionel Messi (33 ans) a signé à l'AS Jeanne d'Arc du Port. Le footballeur, six fois titulaire de six ballons d'or, a même posé avec le mythique maillot mauve des Portois. Le FC Barcelone, son club de toujours, avec qui il était en contrat jusqu'au 30 juin 2021, n'a pas révélé le montant du transfert. La Jeanne d'Arc est aussi restée très discrète sur ce montant estimé à 700 millions d'euros. Les Portois ont donc brulé la politesse aux Parisiens-Quataris du PSG et aux Anglais de Manchester City de de Messi qui s'étaient mis en ordre de bataille pour acheter Messi. L'affaire vous semble incroyable ? Vous avez raison, elle a été inventé de toute pièces par Willy Dorique, un internaute taquin auteur du photo-montage ci-dessous, qui nous a bien fait rire. Aux dernières nouvelles la Puce (surnom de Messi dans les milieux footbalistiques) n'est toujours pas "vendu" (Photo-montage Willy Dorique)

