Le Comité directeur de la fédération française de surf a décidé que les championnats de France 2020, prévus en novembre, n'auront pas lieu cette année. "Les conditions actuelles et les incertitudes relatives aux contraintes sanitaires ne permettent pas d'organiser sereinement un événement aussi considérable, réunissant l'ensemble du territoire national, en préservant son esprit convivial" explique la fédération dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Fédération française de surf)

"Cette décision est motivée par :

- l'évolution de la situation de propagation du virus,

- les règles sanitaires en vigueur,

- les incertitudes pour les déplacements des ultramarins : consignes sanitaires, quarantaine et incertitudes sur la réalité des vols qui peuvent être annulés,

- les engagement financiers importants tant au niveau de la Fédération que des ligues, et le transport aérien pour les ultramarins,

- l’expérience des organisations des différents championnats départementaux et régionaux.

C'est avec beaucoup de regrets que le Comité directeur du 10 septembre, en accord avec les ligues et comités, a donc décidé de ne pas organiser les Championnats de France de surf 2020.

La Fédération fait, par ailleurs, savoir que l'organisateur de l'Open de France 100% filles de Lacanau, initialement prévu les 15 et 16 août, a décidé de reporter l'événement à 2021.

La Fédération délègue l'organisation des épreuves Coupe de France, Open de France et Championnats de France concernant le Stand Up Paddle, et à ce titre, soutient et accompagne les organisateurs identifiés. Elle sera solidaire avec eux des décisions à venir, notamment eu égard à l'évolution des conditions sanitaires.

Le calendrier sportif 2020 à venir



19 et 20 septembre : Summer SUP Challenge, coupe de France, Bandol

26 et 27 septembre : Open de France Dacia de surf, Sables d'Olonne

26 et 27 septembre : Coupe de France de bodyboard, Royan

24 et 25 octobre : SUP race Cup, coupe de France, Ste Maxime

10 et 11 octobre : Championnats de France Stand Up Paddle Eaux Intérieures, Annecy

7 et 8 novembre : Championnats de France Stand Up Paddle Milieu Maritime, Ile de Ré"