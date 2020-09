Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Run Odysséa dévoile les modalités de sa course 2020, en version connectée. En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle course qui a lieu en novembre à l'Etang-Salé ne pourra pas se tenir. Les organisateurs ont donc dévoilé un modèle virtuel, où chacun peut courir près de chez soi et référencer sa course. Ainsi Run Odysséa se veut connectée et engagée toujours dans l'objectif de collecter des dons dans le cadre d'Octobre rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

