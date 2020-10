139 km de relais dans la montagne : c'est l'objectif du Ruban Rose Réunion, qui se tiendra du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, des dates qui devaient normalement accueillir l'édition 2020 du Grand Raid. L'idée du relais est justement née après l'annulation du Grand Raid, pour mener une action solidaire guidée par Run Odysséa, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A défaut du Grand Raid, certains vont courir pour eux, à travers des parcours variés et des trails marrons. D'autres vont en profiter pour s'inscrire dans le dispositif Octobre rose, durant ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. "Le Relais Ruban Rose Réunion est né après l’annulation du Grand Raid; une action solidaire menée par les ambassadeurs de la Team Run Odysséa qui courent et marchent aux couleurs de la cause rose toute l’année" expliquent les organisateurs.



Objectif : réaliser un tracé GPS formant un ruban (en allusion au ruban rose, le symbole d'Odysséa) sur les sentiers de La Réunion, avec les membres de la TRO (Team Run Odyssea). Les participants suivront deux "licenciés engagés" indiquent les organisateurs, Hélène Valette et Tony Benais, de Run Odysséa. En tête également, les marraines Danielle Seric et Géraldine Lachapelle.

Le tracé est long de 139 km, pour 8.930 mètres de dénivelé. Un petit "Grand Raid" en version Octobre rose. Voici le détail des étapes : Saint-Pierre, Rivière Saint-Louis, Tapage, Fenêtre les Makes, Grand Bénare, Maido (fin étape 1), Roche Plate, Roche Ancrée, Grand Place, Ilet à Bourses, Sentier Scout, Hell Bourg, gîte du piton des Neiges, Le Bloc, Bras Sec (fin étape 2), Kerveguen, Dimitile, Entre Deux, Bras de la Plaine, Saint-Louis, Etang-Salé les Hauts (zone para), plage Etang-Salé.

Les fonds de cette course serviront aux malades en 2021.

- Sensibiliser, informer, collecter -

"Cette action permet à la fois de sensibiliser sur la prévention du cancer du sein durant le mois d’octobre rose, et également d’informer sur le Challenge connecté Odysséa Réunion, qui débutera le 31 octobre jusqu’au 8 novembre" rappellent les organisateurs. A défaut d'une course organisée comme chaque année à l'Etang-Salé-les-bains, les participant.e.s sont invité.e.s à courir près de chez elles et eux, en compagnie de leurs familles, proches, amis, compagnons à quatre pattes... en montagne, en ville, sur la plage. Des courses (ou marches) individuelles ensuite relayées sur internet.

L'inscription fait office de don. "S’inscrire à ce challenge permet de collecter des dons pour continuer à soutenir les malades du cancer du sein à La Réunion en 2021."

